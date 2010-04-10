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Politika

'Türk milletinin hakemliğine gidilmeli'

MHP'li Deniz Bölükbaşı, Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini savundu.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - MHP'li Deniz Bölükbaşı, Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini savunarak, ''Bu bakımdan emanetin sahibi olan Türk milletinin hakemliğine gecikmesizin gidilmesinin, Türkiye'nin geleceğini kurtarmak bakımından yegane çıkar yol" dedi.


Bölükbaşı, Mersin'de düzenlediği basın toplantısında  gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'de her alanda yaşanan krizlerin giderek derinleştiğini öne sürdü.


Deniz Bölükbaşı, ''Bugün yaşanan ekonomik, siyasi ve devlet krizinin özü ve özeti Recep Tayyip Erdoğan ve AKP krizidir. Türkiye'nin bu kriz ortamına sürüklenmesinin sorumlusu olanlar ancak demokratik yollardan seçim sandığı ile tasfiye edildikten sonra, Türkiye, krizleri aşarak yaralarını saracağı ve her alanda yeni bir toparlanma dönemini başlatacağı sürece girebilecektir. Bu bakımdan emanetin sahibi olan Türk milletinin hakemliğine gecikmesizin gidilmesinin, Türkiye'nin geleceğini kurtarmak bakımından yegane çıkar yol olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu.


Türkiye'nin bir seçim sürecine girdiğini ileri süren Bölükbaşı, şöyle konuştu:


'Sayın Başbakan ne kadar seçimlerin zamanında yapılacağını söylese de seçimlerden kaçmak için her türlü gayrimeşru yola başvurmaya hazır olsa da seçim sandığı yakın gelecekte milletin önüne gelecektir. Anayasa değişikliği süreci ya Meclisten dönecek ya da referanduma giderse inşallah milletten dönecektir. Her iki halde de Türkiye'yi bekleyen erken bir genel seçimdir. TBMM'de 330'u bulamazlarsa da seçim vardır, bulup da referanduma giderlerse de Türkiye'yi seçim beklemektedir. Başbakan ne kadar aksini söylese de Türkiye bir seçime gidecektir. Genel Başkanımızın da söylediği gibi bu seçimin tarihi 7 Kasım 2010 Pazar günüdür.''

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