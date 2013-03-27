Aralarında Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alev Alatlı, Hasan Celal Güzel, Emekli Orgeneral Edip Başer, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu ve DGM Eski Savcısı Talat Şalk gibi isimlerin de olduğu “Türk Milletine Çağrı” bildirisi açıklandı. Bildiride, “Türk Milleti’nin adı, vatandaşlık tarifinden ve Anayasa’dan çıkarılamaz” denildi.

Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Prof. Dr. Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Prof. Dr. İskender Öksüz ve Sadi Somuncuoğlu'ndan oluşan tertip komitesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen çağrı, bugün Ankara Sürmeli Oteli’nde kamuoyuna sunuldu. Bildiriyi Prof. Dr. Mustafa Kafalı okudu.

Kafalı, bildiriye 300'e yakın bilim adamı, akademisyen, yazar, siyasetçi ve edebiyatçının imza verdiğini söyledi. Bildiri ile “Türk Milletinin akli selimine” seslendiklerini belirten Kafalı, ayrıca “Tarihin bu dönemecinde Türk Milleti adına hareket edenleri uyardıklarını” ifade etti.

‘Türk Milletine Çağrı’ başlıklı bildiri şöyle:



Aşağıda imzası bulunan bizler, Türk Milleti’nin aklı selimine sesleniyor, tarihin bu dönemecinde Türk Milleti adına hareket edenleri aşağıdaki hususlarda uyarıyoruz!

1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve sahibi olan Türk Milleti’nin adı, vatandaşlık tarifinden ve Anayasa’dan çıkarılamaz.

2- Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan aziz vatandaşlarımız, ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz.

3- Anadolu coğrafyasında Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden Türk Milleti’nin kesintisiz egemenliğini esas alan büyük Atatürk’ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz.