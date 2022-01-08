Türk Metal Sendikası rest çekti: O masadan bir daha kalkarsak meydanları dar ederiz

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "MESS’e sesleniyorum, gelin bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Çünkü o masadan bir daha kalkarsak, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırız. O meydanları dar ederiz" dedi.

Bursa’da Türk Metal Sendikası 3 Nolu Şube’nin 5. Olağan Genel Kurulu toplantısına katılan Genel Başkan Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) seslendi. Türk Metal Sendikası, MESS ile yürüttüğü grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, anlaşma sağlanamamış ve grev kararı almıştı. Sendikanın büyük İzmit mitinginin ardından MESS yeniden görüşme talebinde bulunmuş, taraflar Çarşamba günü yeniden masaya oturmuştu. MESS, ilk altı ay için yüzde 8.81 enflasyona karşılık verdiği zam oranını yüzde 21 olarak güncellemiş, teklif yeterli bulmayan sendika masadan kalkmıştı.

Sözcü'nün haberine göre, MESS’in dün akşam yaptığı çağrı üzerine, pazartesi günü saat 18:00’da kendisinin de masaya oturacağını aktaran Kavlak, “Sizden aldığım güçle, sizin verdiğiniz destekle, bu işi sizin istediğiniz şekilde bitirmeden o masadan kalkmayacağım” dedi. “Bu sözleşme yalnızca zam oranıyla bitmiyor” diyen Kavlak, “Halen masada 8 maddemiz var. Bunun başka bir yolu yok. Kaldırın masadan o maddeleri. Kocaeli'ndeki o selin gümbürtüsüyle birlikte artık o masaya ben geliyorum. O meydandan, bu salondan aldığım güçle o masaya ben geliyorum. Ya hakkımızı verecekler ya da Kocaeli'nden gelen o sele kapılıp sürüklenip gidecekler” diye konuştu.

"Biz çip krizini asla bahane etmedik"

Kavlak, “Biz, üretimin durmasına yol açan çip krizini, demokratik eylemlerimiz için asla bahane etmedik. Biz, 40 bin arkadaşımız evlerinde diye, eylemlerimizden, mücadelemizden hiç geri durmadık. Biz, fabrikalar duruyor diye, üretimden gelen gücümüzü ortaya koyamadık ama her yerde alanlara çıktık, gücümüzü ortaya koyduk. Taslağımızdan bir adım bile geri atmadık. Grev kararımızı aldık, son mermimiz olan uygulama kararını da sona sakladık” ifadelerini kullandı.

MESS’in köprüleri atmak yerine, masada buluşmak ve sorunu çözmek yolunda önemli bir adım attığına dikkat çeken Kavlak, şöyle konuştu:

“Sözleşmemizin birinci altı ayı için, geçmişe dönük yüzde 8,8 enflasyona karşılık bize, yüzde 21 oranında artış önerdi. İkinci altı ay için önerdiği artışla birlikte yıllık bazda sözleşmemiz toplamda yüzde 50,45'e geldi. Sosyal haklar için de, daha önce teklif ettiği yüzde 19'u yüzde 25 olarak revize etti.

Peki, bu bizim için yeterli mi? Asla… Bunu iyi niyetli bir teklif olarak görüyoruz ama sözleşmenin makul bir noktada bitmesi için asla yeterli görmüyoruz, görmeyeceğiz.”

"Masada hâlâ 8 maddemiz var"

Sözleşmenin yalnızca zam oranıyla bitmediğini ifade eden Kavlak, “Halen masada bizim 8 maddemiz var, onlar daha duruyor. Bunlar masada dururken, biz ücrete ilişkin maddeye geçemeyiz, geçmeyiz. Bunu herkes böyle bilmelidir. Herkes bir şey daha bilmelidir, bunlar o masada dururken, ben o masaya oturmam” diye konuştu.