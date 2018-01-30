Türk-Metal Sendikası MESS ile anlaştı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu sabah (30 Ocak 2018) itibarıyla Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Yapılan anlaşmada ücretlere, sosyal haklar hariç yüzde 24.63 zam yapıldığı belirtildi.

Türk Metal ile MESS arasında dün saat 18.00’da başlayan görüşme bu sabaha karşı 06.00'da sonuçlandı. Türk Metal'in yaptığı açıklamada, "MESS ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlanmış ve sözleşme bağıtlanmıştır" denildi. Anlaşmadaki zam oranları ve ayrıntıların da Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak tarafından açıklandı.

Kavlak'ın sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklaması şöyle:

- Sözleşme 2 yıllık imzalandı.

- Çekme gereğince 31 Ağustos 2017'deki saatlik ücretler, 1 Eylül 2017'den itibaren geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek.

- Herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş verilecek.

- Kıdem zammı her yıl için 30 lira olacak. Kıdem zammı 15 yılda sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzeri kıdemli işçiler, kıdem zammı olarak aylık 450 lira alacak. Ayrıca kıdem zammını 1 Ocak 2017'den önce iş başı yapan herkes alacak.

- Sosyal haklar haricinde 1 yılını dolduran her işçi, en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden kazanım elde edecek. Bu zamların ortalama getirisi yüzde 24.63 oldu. Bunun açılımı da şöyle: Çekmeden yüzde 1.18, seyyanen zamdan yüzde 15.83, kıdem zammından ise yüzde 7.62.

- Sosyal haklarla alınan zam oranı ise yüzde 23 oldu. Bunun getirisi aylık 50 lira 91 kuruş. Bunun da totalde aylık getirisi yüzde 1.68.

- Zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamı yüzde 26.31.

- Zamlar işe giriş yılına göre değişiklik göstermekte.

-Toplusözleşmeyle gelen 3 ek hak geldi. ilki tamamlayıcı sağlık sigortası - Maddi getirisi yıllık 480 lira

- ikincisi kayınvalide ve kayınbaba vefatında 3 günlük izin

- Üçüncüsü ise saat başı yüzde 8 postabaşı tazminatı

Ne olmuştu?

Metal sektöründe üç işçi sendikasının toplam 179 firmada aldığı ve 130 bin işçiyi ilgilendiren grev kararı ile işveren sendikasının lokavt kararı Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süre ile ertelenmişti.

Bunun üzerine Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) geçen hafta işçi sendikalarını tekrar görüşmeye çağırarak zam teklifini yükseltmişti. Eylül 2017’den itibaren geçerli olacak toplu sözleşme için geçmiş altı aylık dönem enflasyonu olan yüzde 3,2’nin üzerine 10 puan ekleyen MESS, yüzde 13,2’lik yeni ücret artışı teklifini işçi sendikalarına iletmişti.