Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak hakkında ağır iddialar

İş hukuku uzmanı Ali Tezel, Bursa'daki metal işçilerinin eylem sürecinde istifa ettikleri Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak hakkında ağır iddialar öne sürdü. Tezel, Kavlak'ın, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın eski genel sekreteri ile ortak şirket kurduğunu, Kavlak'ın damadının sendikanın otelini kiraladığını ve yüksek rakamlı faturalar kestiğini ve bir dizi istismar iddiasını içeren 20 soru gündeme getirdi.

Tezel'in, Millet gazetesinde "Türk Metal Sendikası'nda neler oluyor" başlığıyla yayımlanan (21 Mayıs 2015) yazısı şöyle:

"Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan metal ve otomotiv sektöründe, son bir aydır sular durulmuyor. Metal ve otomotiv endüstrisinin başkenti olan Bursa’da Tofaş ve Renault’da patlak veren ardından da MAKO, SKT, VALEO ve Coşkunöz gibi sektörün önde gelen fabrikalarına dalga dalga yayılan işçi eylemleri, Türk işçi hareketi için önemli sinyaller veriyor. Yaşanan olaylar açıkça gösteriyor ki, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Türk Metal Sendikası, son yıllarda yaşanan yönetim kaynaklı sıkıntılar ve usulsüzlükler nedeni ile bugün adeta erime sürecinde.

Sendika köşeye sıkıştı

"İşçi artık susmuyor, işçi üç yıllık sözleşmeyi ve sözleşmedeki rakamları içine sindiremiyor ve bağlı olduğu sendika ile ipleri koparıveriyor. Peki, Türk sanayisinin merkez üslerinden biri olan Bursa işçisinin haklı isyanı karşısında iyiden iyiye köşeye sıkışan Türk Metal Sendikası’nda ne(ler) oldu da durum bu raddeye kadar geldi? Bu konuda Türk metal işçilerinin aklında o kadar çok soru var ki! İşte bu nedenle bizler de Bursa başta olmak üzere Türk Metal üyesi birçok işçinin sorduğu; isteyip de soramadığı soruları derledik.

İşte metal işçilerinin zihnindeki sorular:



1- Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve - MESS’in eski Genel Sekreteri İsmet Sipahi birlikte MYK adı altında iki şirket kurdular. Her iki taraf da şirket başına 2 milyon liralık finansman sağladı. Her iki şirkette de yönetim kurulu üyesi olan Pevrul Kavlak’ın kızı şirkelerin birinden maaş almış mıdır?



2- TMS’nin Ankara’daki oteli Selahattin İçel’e (Pevrul Kavlak’ın damadı) aylık 12 bin liraya kiraya verilmiş ancak “eğitim” adı altında TMS’ye aylık 300 bin lira fatura kesilmiş midir?



3- TMS’nin Didim’deki oteli 6 bin lira–10 bin lira arası Sellahattin İçel’e kiraya verilmiş, aynı şekilde “işçi eğitimi” adı altında TMS’ye yıllık 1 milyon liranın üzerinde fatura kesilmiş midir?



4- İsmet Sipahi MESS’ten ayrıldıktan sonra kendisine Avrasya Metal İşcileri Federasyonu’ndan maaş bağlanmış mıdır?



5- Oteller TMS işçisine kişi başı 50 lira karşılığında hizmet vermekte iken, söz konusu hizmetlerin bedeli olarak 50 lira yerine kişi başı 100 dolar fatura kesilmiş midir?



6- Tüm bu usulsüzlükler gün yüzüne çıkınca MESS ve yönetimi uluslararası bir denetim firması tarafından kendilerini denetlettiklerinde ortaya çıkan tablo nedeni ile Başkan Tuğrul Kutatkubilig istifa etmeye zorlanmış mıdır? Bu süreç sonunda neden Pevrul Kavlak istifa etmemiştir; acaba toplu sözleşmelerde ucuz ücret imzalamaya mahkum mu olmuştur?



7- Ereğli’de yüzde 35 olarak 16 ay boyunca ücretler neden düşürülmüştür; kazanılan haktan neden vazgeçilmiştir? TMS, işverene karşı uzlaşmacı tavır sergileyip işçi üzerinde işveren sayesinde baskı unsuru oluşturmuş mudur?



8- Pevrul Kavlak göreve geldiğinde neden Eskişehir, Biga, Ankara, Bolu, Adapazarı, Aksaray ve Bursa şube başkanlarını görevden almıştır?



9- Türk Metal Sendikası şube başkanlarından Halil Faki Erdal, sendikanın çeklerini sekretere imzalatarak kendi özel harcamalarını da bu çeklere dahil etmiş midir?



10- TMS’nin Mustafa Özbek döneminde en büyük projesi olan hastanenin ruhsatı neden otel ruhsatına dönüştürülmüştür? Hastane yerine yapılan otelin müteahhidi Selahattin İçel midir?



11- Pevrul Kavlak, görevden alınan şube başkanlarının yerine kendi arkadaşlarını ve yönetimde bulunan Mehmet Soyupek’in damadını şube başkanı yapmış mıdır?



12- TMS genel merkezinin en üst katındaki sauna, dinlenme odası ve özel oda Biga Şube Başkanı Bilal Uca’nın kardeşine 2.5 milyon liraya yaptırılmış mıdır?



13- TMS genel merkez yöneticisi Balkan ülkeleri tatiline hangi hakim ve ailesi ile birlikte gitmiştir?



14- TMS’ye ait otellerin yapı denetim firmaları ile ilişkisi ne boyuttadır?



15- Pevrul Kavlak’ın oğlu MET-VAK işçi vakfından maaş almış mıdır?



16- Didim otel şartnamesinde farklı marka ve modelde klima yazmasına rağmen yaklaşık 6 bin liralık klimalar takılması gerekirken Çin malı 2 bin liralık klimalar takılmış mıdır?



17- Uğur Saat’in çalışanı Veysel’e Ankara şube binasının altı restoran olarak verilmiş, TMS’nin organizasyonları ve MAN A.Ş.’nin servis işleri peşkeş çekilmiş midir?



18- TMS’nin eski personelleri, baskı yapılarak savcıya gönderilip ifadelerini değiştirmeye zorlanmışlar mıdır?



19- Hiçbir tecrübesi ve geçmişi olmamasına rağmen Pevrul Kavlak’ın arkadaşı olduğu için Biga Şube Başkanlığı’na getirilen Bilal Uca’ya, tepki gösteren işçiler işten attırılmış mıdır?



20- MESS’in eski Genel Sekreteri İsmet Sipahi’ye TMS’nin parasıyla Kıbrıs’tan villa alınmış mıdır? Yine aynı şekilde sendika parası ile Kavlak’ın kızına Kıbrıs Bellapais’te malikane alınmış mıdır?

