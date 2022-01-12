Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: Saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65,67 zam alınmıştır

Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesinin bugün imzalandığını açıkladı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65,67 zam alınmıştır” dedi.

TIKLAYIN: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün uzlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama yapan Pevrul Kavlak, şunları söyledi:

“Sizlere daha önce sosyal medyadan bilgisini verdiğim gibi dün, yani 11 Ocak 2022 günü akşam saat 19:30’da MESS yönetimiyle yeniden bir araya geldik ve müzakerelere kaldığımız yerden devam ettik. Yaklaşık 7 saat süren bu müzakere sonucunda bugün, yani 12 Ocak 2022 günü sabaha karşı saat 02:30 itibariyle MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yürüttüğümüz bu müzakerelere Yönetim Kurulumuz ve Başkanlar Kurulu üyelerimiz de katıldı. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte şube başkanlarımız, işyerlerinde üyelerimize bilgi vermek için bölgelerine hareket ettiler. Şube başkanlarımız ve temsilcilerimiz, sözleşme sonuçlarını her vardiyada sizlere ayrıntılarıyla açıklayacaklar. Süratle hazırlayacağımız Vardiya gazetemizle de ayrıntılı bilgiler verilecek. Ayrıca, sosyal medya hesaplarımdan da anlaşmanın genel hatlarını sizlerle paylaştım.

"Ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı uğurlu olsun"

Hep birlikte zor ve yorucu bir süreç yaşadık. Taslağımızı MESS’e teslim ettiğimiz günden bu yana, bir yandan ekonomik sıkıntılarla diğer yandan da çip krizinin neden olduğu çok önemli sorunlarla boğuştuk. İşyerlerimizde uzun süreli duruşlar yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Sözleşme sürecimiz işte bu koşullarda başladı. İlk oturumu 12 Ekim 2021 günü yaptık. O tarihten bu yana 8 oturum gerçekleştirdik. Ancak bu oturumlarda herhangi bir sonuç alamadık. Ancak yaptığımız 9. oturum sonucunda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte muhatabımız MESS ile anlaşmaya vardık. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Bursa 3 No’lu Şube’mizin olağan genel kurulunda size bir söz vermiştim. 10 Ocak günü yapılacak oturuma katılacağımı ve üyelerimizin delikli kuruşunu dahi o masada bırakmayacağımı söylemiştim. Bugün bunu başarmanın, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Hepimize, ülkemize, işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı uğurlu olsun.

"Saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65,67 zam alınmıştır"

Önce anlaşmamızın kümülatif oranı ile başlamak istiyorum. Varılan anlaşma sonucunda, saatlik ücret ortalamamıza yıllık yüzde 65,67 zam alınmıştır. Bunun ifadesi şudur: Yıllık ortalama saat ücretine gelen zam, 13 lira 93 kuruştur. Ortalama ücretimize yıllık brüt 4 bin 181 lira, nette de yaklaşık olarak söylüyorum çünkü üçüncü aydaki vergi matrahınızı bilemiyorum, 3 bin 554 lira artış sağlanmıştır. Bunun açılımı ise şöyledir: Birinci 6 ay herkesin saat ücretine yüzde 10, bunun üzerine 3 lira 70 kuruş seyyanen zam alınmıştır. Bunun ortalamamızdaki karşılığı yüzde 27,44’tür. Hepinizin bildiği gibi biz, ilk 6 ay için yüzde 29,57 istemiştik. Bunun 27,44’ünü aldık. İkinci 6 ay, herkesin saat ücretine yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Enflasyon bu oranın üzerinde gerçekleşirse, yani 32, 34, 36, ne çıkarsa o enflasyon oranı alınacaktır. Yüzde 30’un altında çıkarsa yüzde 30 alınacaktır. Sosyal hakların birinci yılı için taslağımızın tamamı olan yüzde 35 artış alınmıştır. İkinci yılına ise enflasyon oranında zam alınmıştır. Kurban Bayramı yardımına, birinci yıl için bütün gruplara yüzde 75 oranında artış alınmıştır. Son olarak da ilki bu ocak ayı olmak üzere herkese net 400 liralık erzak çeki. 2023 Ocak ayında yine net 400 liralık erzak çeki verilecektir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Sözleşme görüşmelerine, saat 22:00’den itibaren işkolumuzdaki diğer sendikalar, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in genel başkanları ve yöneticileri de katılmıştır. Onlar da bizimle birlikte bu anlaşmaya imza koymuşlardır. Gösterdikleri iş birliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha kanıtladık. Yine büyük bir başarı elde ettik. Bu yalnızca bizim değil bize inanan, güvenen, her koşulda destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır.

"Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi amaçlayan tüm maddeleri geri çektirdik"

Biz bu süreci yürütürken, çip krizinin arkasına sığınmadık. Ekonomide yaşanan belirsizlikleri, işyerlerimizin yaşadığı sorunları, ihracattaki daralmayı, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi bahane etmedik. ‘Kimse bizim grevimizi erteleyemez, sözleşmemizi Yüksek Hakeme gönderemez’ dedik. Ne grev kararımız ertelendi ne de sözleşmemiz Yüksek Hakem Kurulu’na gitti. Üç yıllık sözleşme talebini yine masadan çektirdik. ‘İkramiyeler kıstelyevm esasına dayalı olacak’ dediler, onu da kabul etmedik. Denkleştirmeyi asla kabul etmedik. MESS’in masaya getirdiği esnek, kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerini geri çevirdik. Kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi amaçlayan tüm maddeleri geri çektirdik. Size ne söz verdiysek hepsini yaptık. İşte bunun için onurluyuz, gururluyuz.

"MESS başkanı sayın Özgür Burak Akkol'a da teşekkür ediyorum"

Bu sözleşme, hepimizin ortak kazanımı ve başarısıdır. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten başarılı bir sözleşme olmuştur. Yine hep birlikte tarih yazdık. Sizler bu süreçte işyerlerinde, sokaklarda, caddelerde, kent meydanlarında yağmur, çamur demeden direndiniz. Sendikanızın arkasında durdunuz. 2 Ocak günü Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda yine tarih yazdınız. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca, biraz önce söylediğim koşulların arkasına sığınmayan ve bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine, özellikle de MESS Başkanı sayın Özgür Burak Akkol’a da teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, fedakarca çalışan, üreten, özellikle pandemi sürecinde çanı pahasına, ölümüne çalışan siz değerli kardeşlerimiz için aldığınız bu paralar, ananızın ak sütü gibi helaldir. Çoluk çocuğunuzla, ailenizle huzur içinde harcamanızı diliyorum. Bundan sonra sizlerden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum.” (ANKA)