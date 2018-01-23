Türk Metal-Sen 2 Şubat'ta 16 fabrikada grevde

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - İŞVEREN Sendikası Türkiye Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) ile ücret artışında uzlaşamayan Türk Metal-Sen, 2 Şubat\'ta yapacağı grev için duyuruları yetkili olduğu fabrikalardaki panolara astı.

MESS ile ücret artışıyla parasal bazı maddeler üzerinde gerekli anlaşmaları sağlayamayan Türk Metal-Sen, ülke genelinde yetkili olduğu fabrikalarda 2 Şubat tarihiyle grev kararı aldı. Sendika olarak 18 Ocak itibariyle genel grev kararı aldıklarını dile getiren Türk Metal-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli, grev kararının Manisa genelinde yetkili oldukları 16 fabrikanın panolarına asıldığını ifade etti. 2 Şubat\'ta işçinin üretimden gelen gücünü kullanacağını ve iş bırakacağını dile getiren Dereli, \"Bu bir savaş ilanı değildir. Bu karar ülkeye milyonlarca kazandıran, ihracat rekorları kıran, üretimde ön sıralarda olan işçilerimizin işverene bir cevabıdır. Bu kararın böyle olmasını aslında biz istemedik. Genel merkezimiz çözümü müzakere ederek aramaya çalıştı. Ancak ciddiye alınmadı. OHAL ile grev kararı alamayacağımızı, bu grevi yapamayacağımızı sandılar. Buna güvendiler. Ama her şeye rağmen genel merkezimiz bu kararı aldı. Mücadelemizden artık geri adım atmak yok. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Mücadelemizde kararlı olduğumuzu göstermek adına grev kararı ise tüm fabrikalara asıldı\" diye konuştu.

Grev gününe kadar il genelinde yetkili oldukları 16 fabrikada yine eylemlerin devam edeceğinin altını çizen Dereli, \"Şu anda il genelinde yetkili olduğumuz fabrikada 4 bin 500 çalışanımız bulunuyor. 2 Şubat grev gününe kadar fabrikalarda eylemlerimiz devam edecek. Grev gününe kadar pazartesi ve perşembe günleri Türk Metal-Senli işçilerimiz işyerlerinde 10 dakika boyunca iş yapmayacaklar\" diye konuştu.

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