Türk Metal Kırıkkalespor Erkin Şimşir ile anlaştı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

Spor Toto Bal Ligi 6\'ncı grupta mücadele eden Türk Metal Kırıkkalespor, teknik direktörlük görevine Erkin Şimşir\'i getirdi.

Kırmızı lacivertli ekip ile ilk çalışmasını yaptıran Erkin Şimşir, takımının Pazar günü deplasmanda 1074 Çankırıspor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Türk Metal Kırıkkalespor\'u yakından tanıdığını belirten Şimşir, \"Beni bu göreve ısrarla isteyenleri mahcup etmemek için elimden geleni yapmaya hazırım. Hedefimiz kısa zamanda eksikliklerimizi tamamlayarak tekrar layık olduğumuz yere çıkmak olacak. Her zaman takdir ettiğim taraftarlarımızı yanımızda görmek beni son derece mutlu ediyor. Başarı, birlik ve beraberlik için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

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