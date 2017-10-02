Türk Metal Kırıkkalespor Başkanı Aslıyüce: Bu yıl misafiriz

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- GEÇTİĞİMİZ yıl 3\'üncü Lig’den Bölgesel Deplasmanlı Lige düşen Türk Metal Kırıkkalespor Başkanı Muharrem Aslıyüce, kırmızı-lacivertli ekibin iki maçta 4 puan almasından sonra ligde yine misafir olduklarını ve geldikleri yere dönmek arzusunda olduklarını söyledi.

Kırıkkale’de futbola olan sevginin her geçen gün artmasıyla birlikte buna seyirci kalınmamasını arzu ettiklerini belirten kırmızı-lacivertli ekibin başkanı Aslıyüce, \"İkinci maçta takımımız daha iyiydi. Allah’ın izniyle hedefimiz düştüğümüz yere tekrar yükselebilmektir. Bugün takımın performansını çok beğendim. Yine de eksiklerimiz var ama bunu da en kısa zamanda gidererek daha güçleneceğiz\" dedi.

Başkan Aslıyüce, taraftarların desteklerinden dolayı teşekkür ederek, \"Başarı birlik ve beraberlikle elde edilir. Biz yönetim olarak taraftarlarımızın takımlarını en iyi şekilde ve centilmence desteklemelerini bekliyoruz ve futbol da üç netice de olabiliyor. Uzun maraton da tek arzumuz misafir olduğumuz yerden tekrar 3\'üncü Lig\'e dönmek en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Ligin ikinci haftasında kendi sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor’u 2-0 yenen kırmızı-lacivertliler üçüncü hafta da derbi olarak adlandırılan Kırıkkale’nin diğer temsilcisi MKE Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

FOTOĞRAFLI