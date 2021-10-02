Türk Metal Genel Başkanı Kavlak: Toplu sözleşme süreci zor geçecek

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yeni kurulan Bursa Şubesi’nin ilk olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, MESS ile devam eden işkolu grup toplu iş sözleşmesi sürecinin salgın sonrası koşullarda zorlu geçeceğini söyledi.

Dünya'nın aktardığına göre Kavlak, “Bu süreç kolay mı? Değil. Gerçekten değil. Pandeminin neden olduğu sorunlar, iş yerlerindeki duruşlar, ihracattaki daralma, otomobil ve beyaz eşya satışlarındaki azalma derken. İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Biliyorsunuz bir de başımızda çip sorunu var. Uzak Doğu’dan kaynaklanan bu sorun, iş yerlerimizi zora sokuyor. Hiç beklenmedik duruşlar yaşanıyor. O nedenle işimiz kolay değil. Zor. Hem de çok zor. Ancak şunu unutmayın. Bir söz vardır. Kolayı herkes yapar önemli olan zoru başarmaktır, derler. Türk Metal hep zoru başaran olmuştur. En zor dönemlerde ayakta kalmıştır. Bu kez de zoru başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

"Biz üzerimize düşeni yaptık, şimdi sıra sizde"

İşçilerin desteğiyle zoru başaracaklarını söyleyen Pevrul Kavlak, işverenlere de çağrı yaparak, “Evet pandemi koşulları herkesin belini büktü. İşler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı. Evet, bunları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz ancak siz de şunu iyi bilin. Bu ülkede herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken, kaçarken biz kaçmadık. Tezgâhımızın başındaydık. Ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine destek olmak için sizin karlarınız için canımız pahasına çalıştık. Ölümüne çalıştık. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra sizde.” diye konuştu.

Pevrul Kavlak, salgın döneminde işçilerin iş başında kaldığını ve ekonominin çarklarının dönmesini sağladığını belirterek, bu fedakarlığın bir “teşekkür” ile geçiştirilemeyecek ölçüde olduğunu söyledi. Kavlak, “İşverenlerimizin, çarkları dönenlerin bize borcu var. Bu ülkeyi yönetenlerin, ülkemizin birliği, beraberliği için şehit olan Ahmetlere, Mehmetlere olduğu kadar ekonomiyi ayakta tutmak için hastalanıp işbaşında şehit olan Covid-19 virüsü nedeniyle can veren o kardeşlerimize, canlarımıza herkesin borcu var. Bu öyle kuru kuruya bir teşekkürle geçiştirilecek bir borç değildir. Büyük bir borçtur. Az kaldı. O günler geliyor. Bu borç çok yakında hak ettiğiniz biçimde tahsil edilecektir. Artık hesap zamanı yaklaşıyor.” diye konuştu.

Kavlak, işçinin ürettiğinden paylarını talep ettiğini belirterek, işverenlerin salgın döneminde işçiler sayesinde karlılığını sürdürdüğünü, hayatlarını kaybeden işçiler anısına işverenlerin “borçlarını ödeyeceklerini” söyledi.

Bursa Şube Başkanı Selda Tekman da konuşmasında, örgütlenme ve işçilerin haklarının korunması yönünde sorumluluk üstlendiklerini belirterek, hızla bu alanlarda çalışmaya yoğunlaşacaklarını söyledi.