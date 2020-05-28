Türk Metal Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak: Gerekirse işi durdururuz

Yeni normalin bir parçası olarak güvenli çalışmanın mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizen Türk Metal Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Anlaşmamız gereği işlerinde her türlü önlem alındı. İş yerlerinde her aşamayı dikkatle takip ediyoruz. Örgütlü olduğumuz iş yerleri bu açıdan örnek gösterilebilir” dedi.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, koşulların uygun olmaması halinde ve gereken önlemlerin ısrarla alınmaması ya da tehlikeli bir durumun ortaya çıkması durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinin kendilerine verdiği hakkı kesin olarak kullanmaya, gerekli durumda işi durdurmaya kararlı olduklarının altını çizen Kavlak, büyük sorunların sendikasız iş yerlerinde yaşandığını dile getirdi.

Çalışmaya, üretmeye, ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini ifade eden Kavlak, “Ancak bu virüs salgınının ve ardından gelecek krizin bedelinin emekçilere ödetilmesine de izin vermeyeceğiz. 1 Haziran günü, konusunda uzman bilim insanlarıyla bir kapalı oturum yapacağız. Bu tartışmaları da en kısa zamanda kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaşacağız” değerlendirmesini yaptı.