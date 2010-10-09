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Spor

''TÜRK MESUT ÖZİL TÜRKLERE ACIMADI'' BUDAPEŞTE (A.A)

09 Ekim 2010 14:28

-''TÜRK MESUT ÖZİL TÜRKLERE ACIMADI'' BUDAPEŞTE (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Türkiye'nin dün gece Almanya'dan aldığı 3-0'lık mağlubiyet Macaristan spor medyasında geniş yer buldu. Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi Nemzetisport, ''Klose duble yaptı, Özil de Türklere gol attı'' başlığı attığı haberinde, ''Almanya aldığı bu rahat galibiyetle puan kaybetmeden grubundaki liderliğini sürdürdü'' diye yazdı. Macaristan'daki diğer gazete ve internet haber siteleri ise ''Türk Mesut Özil Türklere acımadı'' başlığını kullanırken, Türkiye'nin karşılaşmada bir varlık gösteremediğini, Almanya'nın hiç de beklemediği rahat bir maçla rakibini 3-0 yenerek yoluna puan kaybetmeden devam ettiğini yazdı. Macar spor medyası, Türklerin sanki kendi sahasında oynar gibi seyirci desteğini arkasına almasına rağmen neden başarılı olamadığının düşündürücü olduğunu, Hollandalı teknik adam Hiddink'in bu mağlubiyetin baş sorumlusu olduğu görüşünü savundu.

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