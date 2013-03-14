Türk Messi doğdu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan çift, çocuklarına Ali Umut Messi adını verdi.



Rafet-Nurgül Çeçen çiftinin önceki gün erkek bebekleri dünyaya geldi.

Çift, bebeklerine, İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyen Lionel Messi'nin isminden esinlenerek Ali Umut Messi adını verdi.

Futbolu çok sevdiğini ve Messi hayranı olduğunu belirten baba Rafet Çeçen, ''Evlenip de oğlum olduğu zaman 'tekniği, yaratıcılığı, zekiliği ve efendiliğiyle dünyaya örnek bir futbolcunun ismini vereceğim' diye söz vermiştim" dedi.

Messi'yi Barcelona'ya geldiği günden beri takip ettiğini söyleyen baba, "Messi tam da benim düşündüğüm şekilde bir futbolcu olduğu için oğlumun adını Ali Umut Messi koydum'' diye konuştu.

Oğluna Messi adını vermesinden dolayı ailesinden ve yakın çevresinden olumlu tepki aldığını ifade eden Çeçen, oğlunun ileride futbolcu olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Anne Nurgül Çeçen ise eşinin çocuklarına Messi ismini verme teklifini tereddüt etmeden kabul ettiğini kaydetti.