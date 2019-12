-TÜRK MESSENGER REKORA KOŞUYOR UŞAK (A.A) - 01.07.2011 - Türk yazılımı olan ''MSP Messenger'' isimli Türk Messenger'i son 24 saat içinde 124 ülkede 250 bin kullanıcıya ulaştı. Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların üye olduğu MSP Messenger programının on-line çeviri özelliği büyük ilgi gördü. Farklı dilleri kullanan insanların hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın anlaşabildiği on-line çeviri özelliği dünyada ilk kez MSP Messenger programında gerçekleştirildi. MSP Messenger'ın Yazılım Mühendisi Necmettin Özalp, yaptığı açıklamada, ''Türkiye'nin ilk on-line iletişim yazılımı''na gösterilen ilginin her geçen gün arttığını belirterek, ''24 saat içindeki bu muhteşem ilgi, yerli yazılıma olan ihtiyacı gösteriyor. Türkiye'den de artık dünya çapında bilişim markaları çıkmasının zamanı geldi, MSP Messenger çok kısa sürede tüm dünyada bilinen bir marka olacak, programımızın şu an öncelikli olarak on-line çeviri özelliği öne çıktı, ama henüz paylaşmadığımız pek çok sürprizimiz var, yakında herkes MSP Messenger'in sadece bir chat ve çeviri programı olmadığını görecek, herkesi şaşırtmaya devam edeceğiz'' dedi. Özalp, yazılımın 5 gün önce internet kullanıcılarına açıldığını, ilk üç gün içinde 30 bin kişinin programı kullanırken, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında haber olan yazılımın 24 saat gibi bir sürede 124 ülkeden 250 bin kişi tarafından indirildiğini ifade etti. MSP Messenger'in internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabildiğine işaret eden Özalp, ''Aslında programı duyurudan üç gün önce açtık. İlk 3 gün içinde 11 ülkeden kullanıcılarımız vardı. Biz bu kadar yoğun bir ilginin bir kaç saat içinde gerçekleşmesine şaşırdık. Pazartesi günü sabaha kadar 124 ülkeden 250 bin kişi programı indirdi. Rakam her geçen saat artıyor. Halen 150 bin kullanıcı programı indirmek için sırada bekliyor'' diye konuştu. -''SUNUCULAR KİTLENDİ, İLAVE SUNUCULAR DEVREDE''- Yazılıma gösterilen ilginin kendilerini şaşırttığını, bir hafta içinde MSP Messenger kullanıcı sayısının 1 milyon kişi çıtasını aşacağını ümit ettiklerini dile getiren Necmettin Özalp, ilgi nedeniyle kullanıcılara teşekkür etti. Aşırı yoğunluktan dolayı yazılımın indirildiği sunucunun kitlendiğini, ek sunucuları devreye soktuklarını anlatan Özalp, şöyle konuştu: ''Yazılımın kullanımı çığ gibi büyüyor. Alexa verileri ya da Google aramaları kısa sürede nasıl bir patlama yaşadığımızı somut olarak ortaya koyuyor. Önümüze koyduğumuz ilk hedefi şu an aştık. İkinci hedefimiz 5 milyon kullanıcı. Herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Programı indirmek için sırada bekleyen kullanıcılardan özür diliyoruz. Bir kaç gün içinde ilave sunucuların devreye girmesiyle yoğunluğun azalacağını düşünüyoruz.''