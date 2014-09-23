'Türk medyası PKK’yı meşrulaştırmakla meşgul'

MHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, rehinelerle birlikte Türk dış politikasının da rehin olmaktan çıkmasını umduğunu belirterek, Türkiye'nin PKK'dan kurtulmaya çalışırken 'IŞİD belasına' yakalandığını ileri sürdü.

MHP'li Özcan Yeniçeri TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"IŞİD’in Erbil’i tehdit ettiği sırada Peşmergeler tek kurşun atmadan kaçarken, yalnızca PKK’nın IŞİD’in karşısına çıktığı propaganda ediliyor. PKK’nın IŞİD’le savaşması, onu meşru ve kurtarıcı (!) bir ortağa dönüştürmüş durumdadır.

'Türkiye medyası PKK’yı meşrulaştırmakla meşgul'

Türkiye ve Batı medyasında PKK’yı öven, yücelten ve kahramanlığından bahseden yazılardan geçilmez oldu. Televizyonlarda doğrudan ve dolaylı olarak PKK’lı teröristlerin gerçekte nasıl birer kahraman, kurtarıcı ve fedakâr insanlar oldukları anlatılıyor. İnsanlık düşmanı, barbar örgüt IŞİD’e karşı tek başına nasıl mücadele ettiği ve zaferler kazandığı yazılıyor.

Yalnız Türkiye’de değil, batı basınında da PKK’nın “terör örgütü” listesinden çıkmak için büyük bir propaganda faaliyeti başlattığı gözlenmektedir.

Batı’nın en önemli yayın organlarının neredeyse tamamı birkaç haftadır PKK’nın ne kadar insancıl bir örgüt olduğunu ve ‘terör örgütleri listesinde kalmaya devam etmesinin ne kadar yanlış olduğuna dikkat çekiliyor.

'PKK’ya 'silah bırak' demenin komik olduğunu söyleyen Türkiyeli yazarlar var'

Bazı yayınlarda PKK’nın terör örgütü listesinden çıkarılması ve ardından silahlandırılması gerektiği savunuluyor. PKK’nın, uluslararası güçlerle beraber IŞİD’le savaşırken örgüte ‘silah bırak’ demenin komik olduğunu savunan Türkiyeli yazarlar da var. Dahası benzer görüşler bazı ülkelerde meclislerde de dile getiriliyor. Bu yazıların ve girişimlerin rastlantı olmadığı bu konuda bir yerlerden düğmeye basıldığı görülüyor."