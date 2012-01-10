Türk medyası Hrant Dink'i nasıl öldürdü?

Hazal Özvarış



Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr.’nun editörlüğünü yaptığı “Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları” kitabı geçtiğimiz hafta Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Nefret söylemi ve suçlarının 21 başlık altında incelendiği kitapta, İnceoğlu ve Dr.’nin 2004-2007 yılları arasında ana akım medyada doğrudan’i hedef alan haber ve köşe yazıları incelemesi de yer alıyor.Gazeteci Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesiyle son bulan”Ya sev, ya terk et ya da...” başlıklı makalede yer alan cinayetin medya süreci kısaca şöyle:Hrant Dink, Agos’ta “Sabiha Gökçen’in Ermeni asıllı olduğuna ilişkin bir haber yayımlandı.Dink’in haberi Hürriyet’te Ersin Kalkan imzasıyla yayımlandı.Yeni Mesaj’da Muharrem Bayraktar, Dink’e bu ülkeyi terk etmesini salık verirken bir taraftan savcıları göreve çağırmış, diğer taraftan da Agos’un telefon numaralarını yayımlamak suretiyle okuyucuları “tepkilerini medenice dile getirmeye” davet etti.Hürriyet’te Gökçen’in Ermeni değil, Boşnak olduğu yazıldı. Ancak, hiçbir olumsuz tepki almadı.Cumhuriyet’te Deniz Som, “Damardan” başlıklı yazısında Dink’in, daha sonra 301. Maddeden yargılanacak, 13 Şubat 2004 tarihli “Ermeni Kimliği üzerine” yazısının “Türkten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeninin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur, yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun” cümlesini alıntıladı.Yeni Çağ’da Arslan Tekin,”Kıyım Tamam şimdi ‘Büyük Ermenistan’a bak!”başlıklı yazısında “(Ermeniciler) Neyi ispat etmek istiyorlar? Türklerin Ermenileri kestiğini! Sabiha Gökçen meselesi bununla bağlantılıdır” dedi.Hrant Dink’in kendisine yolladığı cevabı yayımlayan Tekin, “Türk’ün kanı zehirli’ ne demek oluyor!” yazısında kızgınlığının asıl sebebinin Dink’in cesareti olduğunu belirterek “Şimdi AB kapısı aralandı sanılıp istedikleri gibi at koşturuyorlar, yarın, bu atları üzerimize sürüp tepelemeye kalkacaklardır” yazdı.Milliyet’te Hasan Pulur, “Sabiha Gökçen’in Ermeni kimliği nereden çıktı?” başlıklı bir yazısında “Türkçe‟yi çok iyi bildiği anlaşılan Hırant Dink, acaba ‘aba altından sopa göstermek’ deyimini de hiç duymuş mu?” dedi.Önce Vatan, “Bir rezalet örneği” başlıklı, sürmanşetinde yer alan haberde Dink’in Ermeni olmadığını iddia etti ve Dink’i “Türkiye’deki Ermeni vatandaşları Türk devleti aleyhine kışkırtmakla” suçladı.Önce Vatan gazetesi başyazarı Orhan Kiveroğlu, “Hrant’ın hırlayışı” başlıklı yazısında “Darwin’i haklı çıkaran ilk ve tek numune varlık olarak maymun genlerini taşıyan ruhunun aksettiği suratı karşısında, orangutan maymunun dahi tiksinti duyduğu Hrant Dink” dedi.Yeni Çağ’da Hüseyin Çolak, “Agos düzenimizi bozamaz” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Hürriyet gazetesinde Necdet Açan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın (KKK) istihbarat toplama planını ortaya çıkardı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından doğruluğu onaylanan bu haberle KKK’nın ülkedeki “AB, ABD ve irtica yanlısı kişileri” yanı sıra “azınlıklar ve kendisini azınlık olarak görme eğiliminde olanlar, yazar ve düşünürler, internet grupları, sanatçılar, yüksek sosyete grupları, kimi medya kuruluşları”nı izleme girişimleri ortaya çıktı.ÖnceVatan yazarı Yılmaz Ergül, “Ermeni soykırım katarları” başlıklı 25 günlük yazı dizisi yayımladı.Süreçte Pınar Selek gibi bazı yazarların Hrant Dink’i savunan yazılar kaleme aldığını da hatırlatan Yasemin İnceoğlu ve Ceren Sözeri, Dink’in 2 Ekim 2004’te Birgün’de yazdığı “Hoş Gidişler Ola…” başlıklı yazısının yeni bir tartışma başlattığını belirtti. Bu tarihten sonra yayımlanan haber ve köşe yazıları şöyle:Yeni Çağ “Ermeniye bak” manşetiyle çıktı.Yeni Çağ, bu sefer Dink’in fotoğrafını “Hrant Dink, yazdığı yazılarla Türk milletine hakaretler yağdırdı” ifadesi altına yerleştirdi ve “hukuk mücadelesinin başladığını” duyurdu.Ortadoğu, duruşmayla ilgili haberini “Agos’un sesi kısalacak” başlığıyla verdi.Hrant Dink 16 Şubat 2006 katıldığı bir konferansta tartışmalara konu olan ifadesini yeniden açıkladı ve bundan rahatsız olanlardan özür diledi. Konuşması sırasında İstiklal MarşI’nda geçen “kahraman ırkım” sözlerinin kendisine ırkçılığı çağrıştırdığı için rahatsızlık duyduğunu söyleyen Dink, bu sözleri üzerine yeni tartışmalara hedef oldu.Ortadoğu “Ya sev ya terk et” manşeti attı.Vatan, “Hrant Dink hem özür diledi hem de İstiklal Marşı yaptı” dedi.Ortadoğu, başka bir konferansa katılan Hrant Dink ve geçtiğimiz aylarda KCK’dan tutuklanan Ragıp Zarakolu’nu hedef göstererek “Kovun Bunları” manşeti attı.Yeni Çağ “Hrant Dink topla bavulunu git” başlıklı bir haber yayımladı.Yeni Çağ’dan İsrafil Kumbasar, “Dimitri Karayani ‘vatana ihanet’ sözü ile suç mu işledi?” başlıklı yazı yazdı.İnceoğlu ve Sözeri’nin bu çalışması Türk medyasının nefret söylemine dair önemli bir belgeyi kayıtlara geçirirken “Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları” kitabı Türkiye’nin kalabalık sicilini ilk kez bu kadar geniş bir yelpazede okuyuculara sunuyor.Gazetecilerin öldürülmesi; 6-7 Eylül olayları; Sivas Katliamı; Seferihisar’daki linç girişimi; rahip cinayetleri; LGBT bireylere, Romanlara, Kürtlere yönelik şiddete rağmen nefret suçu hâlâ Türk Ceza Kanunu kampsamında değerlendirilmiyor.