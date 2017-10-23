T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

    İSTANBUL,(DHA) HÜR  ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi Türk Masonları Büyük Üstat Bülent Akkan Başkanlığında  Atatürk’ü anmak için  Anıtkabir’i ziyaret etti

23 Ekim 2017 13:23

 

 

İSTANBUL,(DHA) HÜR  ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi Türk Masonları Büyük Üstat Bülent Akkan Başkanlığında  Atatürk’ü anmak için  Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyet’in 94. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulduktan sonra Büyük Üstat olan Bülent Akkan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları kaydetti;

\"Ulu Önder Atatürk,Türk Masonları olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yılında ideallerine olan bağlılığımız, hatırana olan sonsuz saygımız ve yeri doldurulamaz derin sevgimiz ile huzurlarındayız. Vatanına, milletine sadakat yemini ile bağlı olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlere bağlı, millet egemenliğine dayalı, özgürlükçü, laik düzeninin ilelebet süreceğine yönelik inancımızı her zamankinden daha da fazla koruyoruz.Bizler kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik gelişmiş ve gelişecek her türlü hareketin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.Büyük Türk Milletine çizdiğin yoldan ayrılmadan, Türk Aydınlanmasının en somut vücut bulmuş hali olan Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalıştığımızı her zaman olduğu gibi manevi huzurunda bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyoruz. Ülkesine, milletine yararlı birer Kamil İnsan olmak yolundaki çabalarımızda en büyük yol göstericimiz hiçbir zaman sönmeyecek ışığındır. Kurmuş olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin değerini her geçen yıl daha da iyi anlıyor, aziz hatıran önünde saygı, sevgi ve sadakatle eğiliyoruz\"

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HÜRKabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası DerneğiTürk Masonları BüyükBülent Akkan Başkanlığında  AtatürküCumhuriyetinKuruluş YıldönümüAtatürkünBüyükBülent Akkan AnıtkabirDefterineAtatürkTürk Masonları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24