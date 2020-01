Türk markası “Awox” yerli klima üretecek

İSTANBUL, (DHA) - YÜZDE yüz yerli üretim stratejisi ve hedefi ile yoluna devam eden Can Holding bünyesinde bulunan ‘AWOX’ markası yerli klima üretecek. ‘AWOX Isıtma ve Soğutma Teknolojileri’, fabrikanın tamamlanması ile faaliyete geçti. İlk etapta ısıtıcı soba, üfürmeli, ayaklı ve radyatör olarak başlanan üretim süreci, ikinci etapta da klima üretimi olarak devam edecek.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Tectone Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, yatırımın Lüleburgaz’da 40 bin metrekare arazi içinde 20 bin metrekare kapalı alana kurulduğunu belirterek, “Açılan fabrika şu an 100 kişi istihdam edecek kapasitede. Bu kademeli olarak süreç içerisinde 300 kişiye kadar çıkacak. Yapılan yatırım şu ana kadar 70 milyon TL. Bu kademeli olarak 150 milyon TL’ye çıkartılacak” dedi.

Isıtma - soğutma sistemleri içinde ilk etapta “Radyatör”, “Fanlı Isıtıcı Hotwind” ve “Infrared Isıtıcı” üreteceklerini belirten Can, devamında klima üretimine geçeceklerini belirtti.

Bu anlamda Türkiye’nin önemli bir potansiyel teşkil ettiğine değinen Can, “Bu konuda da yerli üretimi devreye sokmak istiyoruz. Ülkemizin gelişimi açısından üretim önemli bir faktör ve biz de bu konuda elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ürünlerin tasarımları ve testlerini kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Kalıp ve patentlerimizle çok sayıda ürüne Türk Malı damgası vuruyoruz. Bir çok uluslararası sertifikasını da ülke ekonomisine kazandırarak ayrı bir katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Tectone firması ile elektronik ve küçük ev aletleri konusunda bundan önce yaptıkları atılımları hatırlatan Can, Türkiye’nin dış ticaret açığında önemli bir yer tutan elektronik ürün gamının yerli üretim ile aşılacağını, bu anlamda ‘Awox’ markası ile tüketiciyi hem yüksek teknoloji ile buluşturduklarını, hem de ekonomide ithalata karşı ülke ekonomisine fayda sağladıklarını belirtti.

Yeni açılan fabrikayla birlikte de ısıtma ve soğutma sistemleri alanında da yerli üretime katkı sağlayacaklarını belirten Murat Can, “Bu alanda da tüketiciyi kaliteli yerli ürünle buluşturmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hem tüketiciye yeni alternatifler sunacak hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacaktır” dedi.

(FOTOĞRAF)