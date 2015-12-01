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Ekonomi

Türk markaları, Rusya'nın ekonomik yaptırımları yüzünden alternatif arayışında

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği: Başka ülkeler üzerinden gönderebiliriz

01 Aralık 2015 11:19

Rusya’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlar, büyük markaları harekete geçirdi. Ayakkabıcılar “Başka ülke üzerinden göndeririz” derken, LC Waikiki’nin patronu  Mustafa Küçük, üretimin Uzakdoğu’ya kayabileceğini söyledi.

Habertürk’ten Menekşe Ataselim’in haberine göre uçak krizi sonrası kabul edilen yaptırım paketiyle belirli Türk mallarının Rusya’ya girmesinin yasaklanacağı açıklanınca, giyim ve ayakkabı markaları ile üreticiler alternatif planlar geliştirmeye başladı. Pazardan vazgeçmek istemeyen şirketler, Rusya’ya direkt gönderemeyeceği ürünleri farklı ülkeler üzerinden iletme ve mağazada Uzakdoğu ürünleri satmak gibi geçici çözümlere yoğunlaştı. Türkiye’den ayakkabı ithalatı engellenirse “trafik sapması” planının devreye girebileceğini açıklayan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Hüseyin Çetin, “Başka ülkeler üzerinden ürün gönderebiliriz” dedi.

 

“Büyük fırsattı”

 

Rusya pazarı için Çin, Bangladeş gibi ülkelerde üretim yapılabileceğini, Türk cumhuriyetlere de kayılabileceğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu: “Gümrüklerde yavaşlatma olsa da mağazalarımızda herhangi bir boykot yok. Satış tarafında da hiçbir sorun yok. Yaptırım uygulanırsa Rusya’ya özel üretim yaptırabiliriz. Şu an yüzde 70 oranında Türk malı satsak da bu oran terse döner. Orada çok yatırım yaptık. Büyük fırsattı. Bahsettiklerimiz geçici çözümler. Süreç ne gösterir bakacağız.”

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