Türk Marco'lar göz altında

T24 - Almanya’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya okul gezisine giden Türk asıllı iki genç, 15 yaşında bir kıza otelde tecavüz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan gençler ömür boyu hapisle yargılanabilir.



Antalya’da 13 yaşındaki Charlotte M. isimli İngiliz kızı taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Marco Weiss isimli Alman genç uzun süre basının gündeminden düşmemişti. Marco’nun serbest kalmasından üç yıl sonra yine benzer bir olay Alman basınının gündemine girdi. Ancak bu kez olayın başrolünde iki Türk asıllı Alman vatandaşı var. Almnya’nın Lübeck kentinde yaşayan Azad E. ve Erman P., geçen hafta okul gezisiyle İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.



5 kişiye gözaltı



7 Mayıs gecesi dışarı çıkan iki genç, yine değişim programıyla Almanya’nın Bremen kentinden Londra’ya gitmiş olan 15 yaşındaki bir Alman öğrenciyle tanıştı. Gece birlikte içki içen üç genç daha sonra Azad ve Arman’ın kaldığı otele gitti. Arman burada kıza zorla oral seks yaptırdı. Azad da kıza tacizde bulundu. İki genç olayı cep telefonuyla kaydetti. Kızın olayı öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi. Polis de cuma günü Azad ve Erman’la birlikte beş kişiyi gözaltına aldı. İlk sorgularının ardından diğer üç kişi serbest kalırken, Azad ve Erman, Londra’daki genç hapishanesine gönderildi. Southwark Mahkemesi’nde dün yargı önüne çıkan iki genç 12 bin euro kefalet karşılığında serbest bırakıldı.



Bu ikinci vakamız



İki gencin 48 saat içinde Almanya’ya döneceği açıklanırken, davanın 14 Temmuz’da devam edeceği açıklandı. İki gencin İngiliz yasalarına göre ömür boyu hapisle bile yargılanabileceği belirtildi. Olayla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı da bilgilendirilirken, tecavüze uğrayan kızın hemen Bremen’e geri gönderildiği, kendisine psikolojik destek verilmeye başlandığı açıklandı. Almanya’nın saygın gazetesi Die Welt ise olayı “İkinci Marco vakası” diye niteledi.



Bizdeki Marco 8 ay yatmıştı



2007 yılında ailesiyle birlikte Paskalya tatili için Alanya’ya gelen Alman Marko Weiss (20), 13 yaşında Charlotte M. adında bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Weiss, Antalya E Tipi Cezaevi’nde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra, 14 Aralık 2007’deki 8. duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Özel bir uçakla Almanya’ya götürülen Marko, Türkiye’deki tutukluluk günlerini “Türk cezaevinde 247 günüm” isimli kitabında anlatmıştı. Son duruşmada 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilen Alman genç cezaevinde işkenceye uğradığı iddiasını ileri sürerek Türkiye’ye gelmiyor.





