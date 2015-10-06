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Türk manken: Fas Büyükelçiliği'nde darp edildim, aşağılandım

Manken-koreograf Belgin Saydan, Fas Büyükelçiliği’nin düzenlediği ve organizatör olarak görevlendirildiği tanıtım gecesinde darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu

06 Ekim 2015 13:51

Fas Büyükelçiliği'nin gecesine katılan Türk manken, dayak yediğini ve aşağılandığını söyleyerek dava açtı. Ankara'daki 'Fas gecesi'nde podyuma çıkan Belgin Saydan, "Kuliste Faslı modacılar saldırdı, kokteylde de elçinin eşi, 'Türk kızları çok çirkin' diye aşağıladı" dedi.

Habertürk gazetesinden Cemal Doğan'ın haberine göre, darp raporu alan Saydan, saldırı için Fas Büyükelçisi, müsteşar ve modacılardan şikayetçi oldu. Ayrıca, "alacağım ödenmedi" diyerek ayrı bir dava daha açtı.

İddiaya göre manken ve koreograf Belgin Saydan, gecede düzenlenecek iki ayrı defilenin organizasyonuyla görevlendirildi. Cermodern'deki davet için kulise geçerek hazırlıklara başlayan Saydan kostümleri seçerken, aynı kulisteki Faslı modacılar arasında tartışma başladı. Kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada Türk koreograf da darp edildi. Bir süre sonra kostümlerin giyilmesi sırasında ise bu kez Faslı kadın modacının fiili saldırısına uğradı.  

Yaşanan tatsızlıklara rağmen Saydan ve diğer Türk mankenler, Fas'ın yöresel kıyafetlerini sergiledikleri defileyi tamamladı. Ardından verilen kokteylde ise beklemedikleri bir sataşmayla karşılaştı. Aralarında Büyükelçi Lotfi Aword'un eşinin de bulunduğu Faslı kadınların, konukların önünde "Türk kızları çok çirkin, yürümeyi dahi bilmiyorlar. Bizim gibi güzel değiller" sözleriyle mankenleri aşağıladıkları iddia edildi. Saydan ve dört  Türk mankenin Hilton Otel'de yapılması planlanan ikinci defileye de çıkarılmadıkları öne sürüldü. Büyükelçilik yetkililerinin, defileyi izlemeye giden koreograf Saydan'ı otelden zorla çıkardıkları da iddialar arasında.

Fas Büyükelçiliği yetkilileri ise, "İddialar doğru değil. Bizde de görüntüler var. Mankenin amacı bize şantaj yapmak" dedi. Elçilikten mahkemeye herhangi bir yanıt ise verilmedi. 

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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