Türk malı stentler geliyor

T24 - Türk bilim adamları, damarlardaki tıkanıklığı önlemek amacıyla nano-teknoloji ürünü stent üretecek.



Organik maddelerin kandaki geçişini rahatlatarak tıkanmaları engelleyecek ve ayrıca kandaki ani pıhtılaşmanın önüne geçilecek. Habertürk gazetesinin haberine göre, tanesi 5 bin doları bulan stentler Türkiye'de üretileceği için, yurtdışına bağımlılık önlenerek milyonlarca dolar ödemeye gerek kalmayacak.





En kısa sürede üretime geçecek



Akdeniz Üniversitesi Kampusu'nda bulunan Antalya Teknokenti'nde gerçekleştirilecek proje hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, çalışmaların birkaç gün içinde başlayacağını söyledi. Arpaç, "Proje hazırlık aşamasında. İlk olarak laboratuar çalışmaları tamamlanacak. Ardından hayvanlar üzerinde deneyi gerçekleştirilecek. Uygun sonuçları aldığımız takdirde klinik deneylere geçeceğiz. Bu medikal malzeme Türkiye için çok büyük bir ihtiyaç. En kısa sürede üretime geçmek istiyoruz" dedi.





Pıhtılaşmayı ve tıkanmayı önleyecek



Prof. Dr. Arpaç nano-teknoloji ürünü stentlerle ilgili şu bilgileri verdi: "Damarlarda gelişen darlıklar, kan akımını engeller. Stentler bu darlıkların tedavisi için kullanılır. Arter bölgesine yerleştirildikten sonra yabancı bir cisim gibi düşünüldüğü için kandaki pıhtılaşmadan sorumlu hücreler (trombositler) stent yüzeyine yapışır ve burada büyüyerek pıhtı oluşturur. Bu olay devam ederse stent pıhtı ile tıkanır. Bu oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu olayın olma oranı yüzde 1- 2 civarındadır. Nanoteknoloji ürünü stentlerle kandaki pıhtılaşmanın ve tıkanmanın önüne geçmeyi planlıyoruz" dedi.





Stentler Türkiye'de üretilecek



Tanesi 5 bin doları bulan stentlerin kendisinin de Türkiye'de üretileceğini belirten Prof. Arpaç, "Stent kullanımı çok fazla ve çok pahalı malzemeler. Bu tür biyomedikal malzemeler yurtdışından ihraç ediliyor. Bu malzemeler için milyonlarca dolar para ödeniyor. Türkiye'de bu stentleri üretebiliriz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Antalya Teknokenti'nde nano-teknoloji üzerine yürüttüğümüz çalışmalarda biyomedikal malzemelere ağırlık veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ortopedide kullanılan implantları gümüş içeren nano-kompozitle kaplayarak enfeksiyon oranını sıfıra indirmiştik" diye konuştu.





Merkez açılırsa yılda 5 patent sözü



Nano-teknoloji üzerine bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Ertuğrul Arpaç, "Geçtiğimiz 5 yılda, yüzey teknolojileri ve yeni malzemeler geliştirme kapsamında çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve patent aldık. Yurtiçinden ve yurtdışından büyük sanayi kuruluşları ile birlikte yürüttüğümüz projelerin yüzde 80'i üretime aktarıldı. Ayrıca 52 uluslararası yayın, 1 doktora ve 11 yüksek lisans tezi yapıldı. Çalışmalarımızı daha da ilerletmek amacıyla 'Yüzey Teknolojileri ve Yeni Malzemeler Araştırma Merkezi'nin kurulması için proje hazırladık ve Devlet Planlama Teşkilatı'na sunduk. Bu proje desteklenirse yılda 5 patent alırız" dedi.





