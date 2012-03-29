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Yaşam

Türk malı Star Wars altın değerinde

Türkiye’de 1980’lerde üretilen taklit Star Wars oyuncakları koleksiyonerlerin gözdesi oldu...

29 Mart 2012 08:40

Türkiye’de 1980’lerde üretilen taklit Star Wars oyuncakları koleksiyonerlerin gözdesi oldu...

Milliyet'in haberine göre, Amerikalı yönetmen George Lucas tarafından tasarlanan ve pop kültürü fenomeni haline gelen ‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) filmi hayranları bugünlerde 1980’lerde Türkiye’de üretilen taklit oyuncakları konuşuyor.

Türklerin lisansını almadan ürettiği film karakterlerinin oyuncakları Star Wars hayranları için kolleksiyon eşyası haline geldi. Star Wars hayranları bir araya geldikleri bloglarda ‘Uzay’ adını verdikleri bu oyuncakların cazibesini “O kadar korkunçlar ki bu yüzden harikalar” diye tanımlıyor.

Uzay’ serisinde karakterlerin İngilizce adları yanlış yazılmış, altlarına da orijinal adıyla alakası olmayan Türkçe isimler eklenmiş. Bloglardaki tartışmalara göre ‘Uzay’ serisini tamamlamak neredeyse imkansız. Bazı parçalar bulunabilse de ‘Head Man’ gibi figürler neredeyse eşsiz. Uzay kolleksiyonuna başlamak isteyenler “çok para harcamaya hazır olun” diye uyarılıyor.


 

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