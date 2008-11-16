Türk mahkumun müthiş kaçışı...

BBC News’in haberine göre Almanya’da uyuşturucu kaçakçılığından 7 yıl hapis cezasına çarptırılan 42 yaşındaki Türk, Düsseldorf yakınlarındaki Willich hapishanesinden bir karton kutunun içinde kaçmayı başardı. Türk mahkumun 150 santim boyunda ve 120 santim genişliğindeki karton kutuya nasıl girebildiği hala bilinmiyor. Karton kutu içinde kurye arabasına teslim edilen mahkumun, hapishane dışına çıktıktan sonra yolda araçtan atlayarak kaçtığı bildirildi.



Bu utandıran olayın geçtiği cezaevinin müdürü Beate Peters BBC’ye konuştu. Peters haftada bir postayı almak için gelen bir ekpres kargo kamyonunun olduğunu ve mahkumun bu kaçış için dışarıdan yardım aldığını söyledi. Bu olayın güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını da söyleyen müdür bakanlığa bu konuda defalarca talepte bulunduklarını ama kimsenin dinlemediğini bildirdi. Ayrıca Almanya’nın dışına çıkmadığı sanılan Türk mahkumun yakalanabilmesi için ülke çapında bir arama başlatıldığı bildirildi.