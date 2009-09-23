Fransa'da ''Türkiye Mevsimi'' kapsamında düzenlenen ''Ramazan Geceleri'' etkinliklerinde sahneye çıkan Sezen Aksu geceye damgasını vurdu.



İftar yemeği ile birlikte kukla ve semazen gösterilerinin de yer aldığı gecede, ünlü Türk sanatçılar, Parislilere müzik ziyafeti çekti.



Resmi temaslar için Paris'te bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış ve Paris Belediye Başkanı Bertrand Delaone'nin de izleyiciler arasında yer aldığı geceye ünlü sanatçı Sezen Aksu damgası vurdu. Sahneye çıkan Sezen Aksu, izleyicilere “Türk Madonnası” olarak takdim edildi.



Sezen Aksu'dan espriler



Fahir Atakoğlu'nun piyanosuyla eşlik ettiği Sezan Aksu, seyircilere eski ve yeni şarkılarından örnekler sundu.



Konserde İngilizce konuşarak seyircileri selamlayan Sezen Aksu, ''söylediği şarkılarla, herkesin kendisini mutlu hissetmesini istediğini''söyledi.



Ramazan gecesi etkinliklerinde programın yoğun olması nedeniyle konserini kısa kesmek zorunda kalan Aksu'yu izleyiciler, alkış yağmuruna tutarak, tekrar sahne alması istedi.



Kendisinin de aslında konsere devam etmek istediğini, ancak diğer sanatçılar saygısızlık etmek istemediği belirten Aksu, seyircilerin yoğun talebi üzerine, program yönetmeninden istek parçası için izin istedi.

Yönetmenin izin vermemesi üzerine seyircilerin tepkisine espri ile karışık cevap veren Aksu, ''Benim burada tek başıma bütün Fransızlarla kavga etmemi mi istiyorsunuz''dedi.

Sezen Aksu, yoğun istek üzerine yine sevilen parçalarından birisinin son bölümü okuyarak sahneden ayrıldı.

Yine aynı gecede, Hüsnü Şenlendirici ile birlikte, ''Taksim Trio'', ''Baba Zula, ''Selim Sesler'' ve ''Kolektif İstanbul'' grupları konser verdi.

Paris Belediyesi ve İslam Enstitüsü'nün de katkı verdiği gecede, ünlü Malili sanatçı Salif Keita, Fransız Titi Robin ve Güney Sahara'dan Tinariwen de sahne aldı.

"Türkiye Mevsimi" etkinlikleri kapsamında, Fransa'da 9 ay süreyle, başta Paris olmak üzere 70'i aşkın kentte 400'ün üzerinde sanatsal ve kültürel faaliyetle Türkiye tanıtılıyor.

"Türkiye Mevsimi", Fransız toplumuna, çağdaş Türkiye'nin dinamikleri, yaratıcı farklılıkları, kültür ve mirasının daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.