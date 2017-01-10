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Ekonomi

"Türk Lirası'nın direncini koruması için Merkez Bankası algısı kırılmalı"

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin açıklamalarda bulundu

10 Ocak 2017 19:34

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen TL’nin dolar karşısında direncini koruması için, yatırımcılar nezdinde Merkez Bankası’nın faiz artırımına gidemeyeceği algısının kırılması gerektiğini söyledi.

Ökmen konuya dair şu değerlendirmeyi yaptı; "2017 yılında FED faiz oranlarının beklenenden daha hızlı yükseleceğine dair algılarla sermaye akımlarının yönünün gelişmiş ülkelere kayması, Dolar’ın diğer paralar karşısındaki değerini küresel düzeyde kademeli olarak artırması TL nin kayıplarının dışsal nedenidir. 

Merkez Bankası’nın TL’nin değer kayıplarına karşın politika faizlerini ekonomi dışı nedenlerle sabit tutması ve faiz artırımına gidemeyeceği algısı, sistem değişikliği girişimlerinin ve siyasetin her alanındaki belirsizlik hali, OHAL’in yeniden uzatılmasının ekonomik ortam üzerinde yarattığı gerginlik, jeopolitik ve güvenlik sorunlarının devam etmesi TL nin dolar karşısındaki değerini içsel nedenler olarak güçlü bir şekilde aşağı yönlü baskılamaktadır."

Ökmen gelişmekte olan ülke paraları içerisinde Dolar karşısında en fazla değer kaybeden paranın Türk Lirası olmasının, para politikasındaki etkinsizlik ve iç siyasetin ürettiği riskler olduğunu söyledi.

Ökmen değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; "TL’nin değer kaybının oldukça önemli bir kısmı Merkez Bankası’nın müdahalesi, makro ihtiyatı tedbirler ve iç siyaset tarafından geri kazanılabilecek yapıda olması Türkiye ekonomisi için önemli bir yapısal avantajdır..Fiyat istikrarındaki ilave bozulmalar ve TL’ nin değer kayıpları Türk Bankacılık Sektörünün varlık kalitesi üzerinde bozulmalara sebep olmakla birlikte, bu bozulmanın 2017 yılında bankacılık karlılık  göstergeleri, likidite olanakları ve sermayeleşme  düzeyleri üzerinde yaratacağı etkilerin sistemik bir soruna dönüşme ihtimali bulunmamaktadır"

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