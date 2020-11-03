Türk Lirası'nın değer kaybı: Euro 10 TL'yi aştı!

Dolar Türk Lirası karşısında 8.5456 TL ile yeni rekorunu kırdı. Euro 10 TL'yi aştı.

Türk Lirası yeni haftaya rekor düzeyde değer kaybıyla başlamış, dün 8.44 TL sınırı aşılmıştı. Bu sabah 8.4407 TL'den güne başlayan dolar, 8.5456 TL'yi görerek yeni rekorunu kırdı. Şu dakikalarda 8.53-8.54 TL bandında işlem görüyor.

Euro 10 TL'yi aştı

Euro bugün tarihinde ilk kez 10 TL sınırını geçti. 9.8254 TL ile açılan euro 10.0011 TL'yi aştı. Şu dakikalarda 9.99-10 TL bandında dalgalanıyor.

Artık çift hanelerden inmeyen sterlin ise 11.1002 TL ile Türk Lirası karşısında zirvesini tazeledi.

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

TL'de benzer para birimlerinden negatif ayrışma ile birlikte görülen sert değer kaybı Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ile belirginleşti. Son dönemde jeopolitik gelişmelerle AB ve ABD ile gerilimin artabileceği endişeleri ve ABD seçimleri de TL'de değer kaybına etki eden unsurlara eklenmiş durumda.

ABD seçimlerinde bugün oy vermenin sona erecek olması küresel piyasalarda geçen hafta baskı unsuru oluşturmuştu. Öte yandan ABD seçimleri Türkiye açısından daha net bir risk unsuru oluşturuyor.

ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, ulusal kamuoyu yoklamalarında rakibi Başkan Donald Trump'ın önünde gidiyor. Ancak seçimin galibini belirleyen ve eyalet temsilcilerinden oluşan Seçiciler Kurulu'nda 270 oy toplaması gereken adayların salıncak eyaletlerde başabaş durumda olması nedeniyle Trump'ın kazanması da ihtimaller dahilinde bulunuyor.

Reuters'da kısa süre önce yayımlanan bir analizde ABD Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dış askeri müdahalelerine ve Rusya ile daha yakın işbirliğine karşı ABD'nin duruşunu sertleştirmesi beklendiği için, ABD başkanı seçilmesi halinde Türkiye diğer ülkelerden daha fazla kaybedebileceği yorumlanmıştı.