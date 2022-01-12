T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türk Lirası, Tether işlemlerinde dünya lideri

Dolar ve euroyu geride bıraktı

12 Ocak 2022 14:41

Türk lirası, dolar ve euroyu geride bırakarak Tether çaprazında en fazla işlem gören resmi para birimi oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Dow Jones’a konuşan Bitlo Dijital Pazarlama Direktörü Esra Alpay, geçtiğimiz çeyrekte kullanıcılarının önemli derecede arttığını belirterek “Türk lirasındaki oynaklık ve son aylarda yükselen enflasyon yatırımcıların kripto paraları kârlı yatırım araçları olarak görmesine yol açtı” dedi.

Türk lirası 2021 yılında dolar karşısında yüzde 40’tan fazla değer kaybederken dolar kuru da 7,40 seviyelerinden 13’ün üzerine tırmandı. Türk lirasındaki değer kaybının son çeyrekte hızlanmasıyla Borsa İstanbul ve Türk lirası arasındaki ilişki de tersine dönmüştü.

Tether nedir?

Tether kripto para borsalarında işlem gören ve doların ikamesi olan "sabit coin" olarak adlandırılan  sanal para birimidir. 

 

TetherTürk Lirasıeurodolarlider
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24