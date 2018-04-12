Türk Lirası son 10 günde yüzde 5'e yakın değer kaybetti; Morgan Stanley tahminlerini güncelledi

Türk Lirası, ABD doları ve Euro karşısında son 10 günde yaklaşık yüzde 5 değer kaybederken; uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na yönelik tahminlerini revize etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 25 Nisan’da yapacağı toplantıda faiz artırmayacağı görüşünde olan Morgan Stanley, bu beklentisini değiştirdi.

2 Nisan günü 3.9725 olan dolar/TL kuru, 12 Nisan itibariyle 4.1352 seviyesinde seyrederken; euro/TL kuru da son 10 günde 4.8881'den 5.1170'e yükseldi.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel, e-mail yoluyla yolladığı notta, TCMB'nin 25 Nisan'daki toplantısında politika çerçevesini sadeleştirebileceğini ve fonlama maliyetini 75 baz puan artırabileceğini belirtti.

"Gecelik borçlanma faizini yüzde 13.5'e çıkaracak"

Nota göre TCMB'nin fonlamayı tamamen gecelik borçlanma faizi üzerinden yapmasını bekleniyor. 75 baz puanlık bir faiz artışı, gecelik borçlanma faizini yüzde 13.5'e çıkaracak. Bir yandan, TCMB'nin geç likidite penceresini yüzde 16 civarında belirlemesi ve bu pencereyi, bankalar için tek kaynak olarak değil, acil fonlamalar için kullanması bekleniyor.

TCMB’nin bunu yaparken, politikasını basitleştirmesini de beklediklerini ifade eden Morgan Stanley, Banka’nın tüm fonlamasını yüzde 13,50 Gecelik Faiz (O/N) üzerinde yapma kararı almasını, haftalık repo fonlama faizini kaldırmasını ve Geç Likidite Penceresi faizinin yüzde 16 civarında belirlemesini beklediklerini vurguladı.

Morgan Stanley, Haziran ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyor. Böylece şu an yüzde 12.75 seviyesinde olan gösterge faiz, yüzde 14'e çıkmış olacak.

Haziranda da artış

Dünya’nın haberine göre Morgan Stanley, oluşturdukları temel modelde TCMB’nin haziran ayında faizi 50 baz puan daha artırarak yüzde 14,0’a çıkaracağını öngördüklerini de belirtti.

Morgan Stanley, TCMB’nin bir taraftan TÜFE’yi yüzde 10 civarından çıpalamak için geniş kapsamlı reformlar/tedbirler alılırken, diğer taraftan politika faizini toplamda 125 baz puan sıkılaştırmasının reel politika faizini 400 baz puan civarına getireceğini ve bunun politika faizi, lirada değer kaybı ve enflasyon arasındaki kısık döngüyü kırmaya yardım edebileceğini vurguladı.