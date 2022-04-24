Türk Lirası'ndaki oynaklık yatırımcıyı Tether'e yöneltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta yayımladığı raporda her zaman bir dolara eşit olan Tether'in TL çaprazında rekor kırdığına işaret ederken, son dönemde Rusya ile Ukrayna'dan da benzer reaksiyonların geldiğine dikkat çekti. Pandemi başladığından bu yana gelişen ülkelerde kullanımı artan Tether'in Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da en çok tercih edilen stabil kripto para olduğu belirtildi.
Özellikle Türkiye'deki kur oynaklığının Türk yatırımcıların Tether'e yönelmesinde etkin rol oynadığına işaret eden IMF, bu raporda Tether'in gelişen ülke para birimleri karşısındaki hacmini gösteren bir de grafik paylaştı. Grafikte TL'nin Tether karşısındaki işlem hacminin Haziran 2021'den itibaren arttığı, 2021 sonunda ise bir dönem küresel lider haline geldiği görüldü.
Sözcü'nün haberine göre dolar kurundaki oynaklığın arttığı dönemlerde vatandaşın daha uygun maliyetle anında dolar alabileceği kripto para platformlarına yöneldiğini belirten Blockchain Uzmanı Helin Çelik, hem oynaklıktan kaçınmak hem de dövizde durmak isteyen yatırımcının Tether pozisyonlarını arttırdığını, özellikle risklerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde gerektiğinde hızlı transfer edilebilen ya da anında satılabilen ülke dışına kolaylıkla çıkartılabilen Tether'e olan ilginin arttığını söyledi.