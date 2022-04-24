Türk Lirası'ndaki oynaklık yatırımcıyı Tether'e yöneltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen hafta yayımladığı raporda her zaman bir dolara eşit olan Tether'in TL çaprazında rekor kırdığına işaret eder­ken, son dönemde Rusya ile Ukrayna'dan da benzer reaksiyonların geldiğine dikkat çekti. Pandemi başladığından bu yana gelişen ülkelerde kullanımı artan Tether'in Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da en çok tercih edilen stabil kripto para olduğu belirtildi.

Özellikle Türkiye'deki kur oynaklığının Türk yatırımcıların Tether'e yönelmesinde etkin rol oynadığına işaret eden IMF, bu raporda Tether'in gelişen ülke para birimleri karşısındaki hacmini gös­teren bir de grafik paylaştı. Grafikte TL'nin Tether kar­şısındaki işlem hacminin Haziran 2021'den itibaren arttığı, 2021 sonunda ise bir dönem küresel lider haline geldiği görüldü.

Sözcü'nün haberine göre dolar kurundaki oynaklığın arttığı dönem­lerde vatandaşın daha uygun maliyetle anında dolar alabileceği kripto para platformlarına yönel­diğini belirten Blockchain Uzmanı Helin Çelik, hem oynaklıktan kaçınmak hem de dövizde durmak isteyen yatırımcının Tether pozisyonlarını arttırdı­ğını, özellikle risklerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde gerektiğinde hızlı transfer edilebilen ya da anında satılabilen ülke dışına kolaylık­la çıkartılabilen Tet­her'e olan ilginin arttığını söyledi.