Türk lirası için yeni dip noktası, dolar 8.37 TL!

Hafta başından bu yana ciddi değer kaybeden Türk lirası, bugüne de yeni bir dip seviyesiyle başladı. Dalgalı bir seyir izleyen dolar, 8.3790 TL ile zirve yaptı.

Dolar şu dakikalarda 8.3632-8.3790 TL bandında seyrediyor. Euro ise güne 9.70 TL ile başladıktan sonra 9.7974 TL ile en yüksek değerine ulaştı.

Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki negatif ayrışması, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta piyasadaki beklentilere karşın politika faizini sabit tutarak, faiz koridorunu genişletmesiyle başlamıştı.

Merkez Bankası bugün BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda bugün gecelik fonlama sağlamayacağını açıkladı. Adım ile birlikte geç likidite penceresi (GLP) kullanımının artması ve fonlama kompozisyonunun yüzde 14.75 seviyesinden yapılan kısmının fonlamanın artık büyük bölümünü oluşturması bekleniyor.

ABD seçimleri, AB ile ilişkilerde gerilim ve jeopolitik gelişmeler Türk lirasının değerini etkiliyor.