Türk Lirası için twitter'da yorumlar durmuyor: Euro ile Sterlin'in gayrimeşru çocuğu

T24 - Türk Lirası'nın yeni simgesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kimi simgeyi şemsiyeye benzetti, kimi içinde illuminatinin gözünü gördü.

Daha açıklanmadan hakkında onlarca fikir üretilen yeni Türk Lirası simgesi, açıklanmasıyla sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter'da sadece Türkiye değil dünya trendleri arasına da girmeyi başaran Tülay Lale imzalı tasarımı kimileri çok beğendi, kimileri Euro'ya benzetti. Simge bazılarına direği, bazılarına golf sopasını hatta bazılarınaysa yalnızlığı hatırlattı.

Can Bonomo: Türk lirası simgesini bile eleştiren var. Bir otur yerinde arkadaş; eleştirmeye mi geldin ya sen

Nafer Ermiş: Türk Lirası'nın simgesinde bulunan mesajlar vol.2: Şemsiye, baston, €-£ melezi, badem bıyık, köprü, yükseliş, Fetullah Gülen'in FE'si

TolgaARACI: Türk Lirası simgesi € ve £'un yasak ilişki sonucu ortaya çıkan gayri meşru çocuğu gibi.

İstiklal Akarsu: Türk Lirası yeni simgeye geçti, Euro'nun simgesi buna güldü, Dolar yükseldi, asgari ücretli simgeyi göremeden maaşı bitirdi.

kırmızıbaşlıklıhatun: Tülay Lale yaptığı Türk Lirası tasarımında 3. köprünün sinyalini vermiş

Niyans: Türk Lirası'nın yeni simgesinnin Temel Reis'in dövmesi ile inanılmaz benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

istiklalAkarsu: D.Akalın'ın Türk Lirası'nın yeni simgesini çok beğenmesi üzerine Merkez Bankası panikler:he..hemen değiştiriyoruz simgeyi dur!!

ismail_bilici: Türk Lirası Cebimde fazla kalmadığı için çokta umrumda değil.

cemtheman: Türk Lirası simgesini katlayıp tersten bakınca piramit ve göz çıkıyormuş. illuminati iş başında. rınrın rınrın rınrın

pasa19o7: Türk Lirası'nın yeni simgesi bildiğin eski tip çatı anteni.

NinaKlubnika: Bu simge çince fakir demekmiş ya

meeneesee: hafiften bir orak çekiç kokmuyor da diil..

iclik: özgür mumcu'nun "yeni tl simgesinde hac var diyerek, ortaligi birbirine katacak ilk kisiyi bekliyoruz" diyerek esprili sekilde yaklastigi türk lirasinin yeni simgesine hosgeldin demekten baska bir sey yapamiyoruz. ne kadar tutulacagini zaman gösterecek ama bir müddet pound ile karistirilabilir.

modesttiago: euro'ya geçerken zorlanmayalım diye bir ara form türetmişler.