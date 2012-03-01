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Ekonomi

Türk Lirası'nın simgesi belli oldu

Türk Lirası'nın simgesi görücüye çıktı.

01 Mart 2012 13:21

 

T24 - TL'nin simgesinin Ankara'daki toplantıda tanıtıldı.
 
Türk Lirası'nın simgesi görücüye çıktı.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ''TL Simge Yarışması''nın sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın katıldığı toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Başçı, "TL simge yarışması fikri 2011-2015 planında TL'nin tanıtılması amacıyla yer aldı. Yarışma takvimi içinde 8362 adet başvuru yapıldı. Finale 7 tasarım kaldı. 7 simge arasından birinci seçildi. Simge TL'nin güvenli liman haline geldiğini gösteriyor" dedi.

Yarışmanın birincisi 25 bin lirayla ödüllendirilecek.

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