Türk Lirası eriyor; dolar 3,37'yi de geçti!

Fed'in Aralık'ta faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesi, global çapta dolardaki değer kazancı, yurtiçindeki gelişmeler ve jeopolitik riskler dolar/TL kuru üzerinde etkili olurken, Yellen'ın, Kongre konuşmasının metninde yer alan faiz artırımının "görece erken" gelebileceği ifadesinin ve ABD Kongresi'nde Ortak Ekonomi Komitesi'nin sorularını yanıtlamasının ardından dolar/TL tarihi rekorunu 3,37 seviyesine taşıdı.



Bloomberg'de yer alan habere göre, Merkez Bankası bugün finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yaptı. Invest AZ Yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın Bloomberg HT'ye Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin birebir etkisinin henüz görülmediğini belirterek "Kurda geri çekilmelerde 3.2660 ve 3.2440 yakından takip edilecek. Yellen'in bugünkü konuşması önemli olacak. Yellen enflasyon beklentileriyle ilgili açıklama yapabilir, bu açıklamalar takip edilecek" yorumunu yaptı.

Bugün piyasaların gözü kulağı FED Başkanı Yellen'ın ABD senatosu'nda yapacağı sunumda olacak. Yellen'in TSİ 18:00’deki konuşmasının öncesinde açıklanan konuşma metninde faiz artırımının "görece erken" gerçekleşmesinin uygun olabileceğine dair ifade doların güçlenmesinde etkili oldu.



Yellen'in açıklamalarında Aralık sinyali vermemesinin dolar için hafif negatif etki yapabileceği belirtiliyordu.



Öte yandan bazı Fed yetkililerinin son dönemde Aralık'ta faiz artışının 'makul' olduğunu belirten açıklamaları sürüyor. Son olarak Philadelphia Fed Başkanı Harker, Aralık ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı taraftarı olduğunu söyledi.

Bazı Fed yetkililerinin önceki günkü açıklamaları da Aralık'ta faiz artışı beklentilerini kuvvetlendirmişti. Vadeli kontratlara göre Fed'in gelecek ay faiz artırma beklentisi %94'e yükselmişti, Yellen'in konuşma metninin açıklanmasının ardından bu oran yüzde 96'ya kadar yükseldi.