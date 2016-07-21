Türk Lirası dibe vurdu



Standard&Poors (S&P) derecelendirme şirketlerinin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi Türk Lirası'nın dış değeri üzerindeki baskıyı arttırdı. Amerikan Doları çarşamba akşamı Lira karşısında rekor düzeye çıktı ve 3,960 Lira'dan işlem gördü.

Serbest piyasada Dolar 3,0680, avro 3,3860 liradan perşembe gününe başladı. 3,0660 liradan alınan dolar 3,0680 liradan satılıyor. 3,3840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,3860 lira olarak belirlendi.

S&P'nin kararından önce 3,04 Lira'dan dolar alınabiliyordu. Dolar karşısında gerileyen Euro, Türk Lirası karşısında ise prim yaptı.

Derecelendirme şirketi S&P darbe girişiminden sonra Türkiye'nin kredi notunu bir basamak aşağı çekerek ‘BB+'dan ‘BB'ye indirmişti. Derecelendirmenin ardından Türkiye'nin kredibilitesinin izlemeye alınması Türkiye'nin kredi itibarının ‘ıskarta' seviyesine kadar indirilebileceğini gösteriyor. S&P'nin, Türkiye'nin görünümünün negatif olduğu şeklindeki yorumu kredi notunun daha da düşürülebileceğine işaret ediyor.

Kredi notunun düşürülmesi Türkiye'nin dış kredi maliyetini artıracağına ve kredi bulmasını zorlaştıracağına dikkat çekiliyor. Pazartesi günü de derecelendirme şirketi Moody's Türkiye'nin görünümünün negatif olduğunu açıklamıştı.