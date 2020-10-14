Türk lirası baskı altında; dolar 7.95 TL'ye yeniden yaklaştı, küresel piyasalar ve siyasi gündem izleniyor

Küresel piyasalarda aşı kaynaklı endişeler ve Türkiye özelinde devam eden jeopolitik endişelerle dolar/TL 7.9550 zirvesine yeniden yaklaşmaya başladı.

Dolar bu sabah güne 7.9232 TL seviyesinden açıldı. Günün ilk saatlerinde 7.92-7.94 TL bandında seyrediyor. Dolar şu dakikalarda 7.9465 TL seviyesinden işlem görüyor.

9.3729 TL ile geçen hafta zirve yapan euro bu sabah güne 9.3046 TL seviyesinden başladı, şu dakikalarda 9.3241'e kadar yükselmiş durumda.

Türk lirasını etkileyen unsurlar neler?

TL ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu. Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor. Bu endişelerin hala devam etmesi, Türk lirasını etkileyen faktörlerden. Öte yandan Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı arasında süregiden tartışmalar da dikkatle izleniyor.

Asya borsaları, duran COVID-19 aşı denemelerinin ve ABD canlandırma paketi görüşmelerinde çıkmaza girilmesinin risk iştahını azaltmasıyla geriledi. Dolar yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle kazanımlarını korudu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı dün Beyaz Saray'ın 1.8 trilyon dolarlık koronavirüse karşı mali yardım paketi teklifini reddetti. Yakından izlenen paketin reddedilmesi de piyasalar üzerinde baskı yarattı.