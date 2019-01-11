Türk Lirası, ağustos ayından beri en kötü haftasını yaşadı

Türk Lirası, ABD doları karşısında günü 1,3 değer kaybıyla kapattı. Böylece TL, haftayı yüzde 3’lük değer kaybıyla tamamladı.

Haftaya 5,33 seviyesinde başlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5,48 seviyesine yükseldi.

Bir haftada yüzde 3'lük değer kaybı, Ağustos ayından bu yana bir haftada yaşanan en büyük değer kaybı olarak tarihe geçti.

Bloomberg’e göre TL’nin değer kaybında jeopolitik riskler, Suriye’de ABD ile uzlaşamama, ekonominin yavaşlamaya devam etmesi, hükümetin yerel seçim öncesi mali politikada gevşemeye gidileceği beklentisi gibi etmenler rol oynadı.

Borsa ve altın yükseldi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,22, altın yüzde 1,97 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.028,48, en düşük 89.280,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,22 artışla 91.687,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,94 kazançla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 365,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,73, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.