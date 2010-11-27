Türk: Kürtler kendini yönetmek istiyor

T24- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, miting için Hakkari'ye gitti. Türk, mitingde “Artık Kürt halkı birilerinin isteğiyle yönetilmek istemiyor. Kendi kendini yönetmek istiyor. Artık bütün dünya biliyor" dedi.







Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, miting için Hakkari’ye geldi. Terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlarla belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Ahmet Türk, hükümetin Öcalan’ın barış çabalarını görmesini ve karşılık vermesini istedi.

Van’dan karayoluyla Hakkari’ye gelen DTK Eş Başkanları Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, BDP’li bazı belediye başkanları il merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çiftlik Mevkiinde karşılandı. Uzun bir araç konvoyu ile Hakkari merkezine giren Türk ve Tuğluk, Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu’nu makamında bir süre dinlendi. Daha sonra belediye binasının balkonuna çıkan Türk ve Tuğluk bina önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişiyi selamladı. Kürtçe marşlar okuyan kalabalığa Ahmet Türk ilk önce Kürtçe, ardından Türkçe konuştu.







Kürtler kendini yönetmek istiyor







Kürtler için uzun yıllardan beri özlemi çekilen bir geleceği gerçekleştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Türk, Kürt halkının özgür olduğu bir gelecek için omuz omuza yürüdüklerini söyledi. Türk, DTK’nın halkla birlikte kendisini örgütlemesi ve yönetmesi anlayışı olduğunu belirterek, “Artık Kürt halkı birilerinin isteğiyle yönetilmek istemiyor. Kendi kendini yönetmek istiyor. Artık bütün dünya biliyor Kürtler yeniden dirilerek özgürlüğü için çaba gösteriyor. İmha, inkar politikaları para etmedi. Çünkü Kürt halkı taviz vermedi, mücadelesini yükseltti” dedi.





Öcalan'ın barış çağrısına yanıt verilmeli







Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ diye hitap eden Türk, “Sayın Öcalan barış için çabasını ortaya koydu. Uzun süreli ateşkesle Türkiye’nin en önemli sorunu olan Kürt sorunu için müzakere ve diyalog için fırsatlar yarattı. Bu fırsatlar heba edilmemelidir. Barış çağrısına cevap verilmelidir. Hükümet yeniden düşünmek zorunda. Bu çabaları ipe un sererek geçiştirmemeli. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bile çözülmesini istiyor. Hükümet kanın durması için gösterilen çabayı hala görmüyor. Kürt sorunu çözülmeden demokratik çağdaş bir Türkiye yaratamayız. Gelin Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla kucaklaşan birbirine saygı gösteren vatandaşların yaşadığı bir Türkiye yaratalım” dedi.







Konuşma sonrası olay çıktı





Ahmet Türk’ün konuşmasının ardından dağılan bazı gruplar ara sokaklarda olay çıkmasına neden oldu. Dağgöl, Keklikpınar ve Medrese Mhallelerinde ateş yakarak slogan atan 15-20 kişilik gruplara polis müdahale etti. Bazı gruplara da BDP’li yöneticilerin müdahale etmesi dikkat çekti. Küçük çaplı olan olaylar, mahalle aralarında sürüyor.





Askaeri konvoy bekleyenlerin arasından geçti







Bu arada Çiftlik mevkiinde Türk ve Tuğluk’u karşılamaya giden partililer halaylar çekerek bekledi. Bu sırada, Hakkari yönünden Van istikametine doğru giden ve aralarında sivil kamyonların da bulunduğu yaklaşık 30 araçlık bir askeri konvoy, bekleyenlerin arasından geçiş yaptı. Bu sırada bazı kişiler, zafer işareti yaparken, bazıları da ‘Yuh’ çekti.

Türk ve Tuğluk, DTK’nın örgütlenmesi ve amacını, Hakkari’nin Sivil Toplum Örgütleri ve ileri gelenleriyle yapacakları toplantıda da anlatacak. Geceyi Hakkari’de geçirecek olan Türk ve Tuğluk yarın Yüksekova İlçesi’ne geçecek.