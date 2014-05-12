Leonarda Da Vinci’nin hayatının anlatıldığı ‘Da Vinci’s Demos’ dizinde gösterdiği performansla Hollywood’un dikkatini çeken 27 yaşındaki Dilan Gwyn, Türkiye'nin en önemli Kürt aydınlarından olan şair, gazeteci ve yazar Orhan Kotan'ın kızı olduğunu söyledi. Dilan Gwyn, oyunculuğuyla ilgili olumlu tepki alıdğını belirterek, "Türkiye'den Türk, Kürt, Ermeni ve Çerkez takipçilerimden mesajlar aldım" dedi.

Mesajlardaki ortak nokta

Milliyet gazetesinin haberine göre, babasının küçükken vefat ettiğini belirten Dilan, "Annem İsveç'te yaşıyor. İki ablam var. Ailede sinema sektöründe çalışmayı tercih eden tek kişi benim" dedi. Dizideki performansından dolayı Türkiye'den çok sayıda olumlu tepki aldığını belirten Dilan, "Böyle bir tepki almayı beklemiyordum. Türkiye'deki Türk, Kürt, Ermeni ve Çerkez takipçilerimden mesajlar aldım. Tüm bu etnik grupları yanımda hissetmek beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.