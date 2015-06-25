T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Türk 'korsan' ABD'de yargı önünde

Birçok ülkede eşzamanlı olarak düzenlenen soygunlarla 55 milyon dolar çaldığı ileri sürülen Türk 'bilgisayar korsanı' Ercan Fındıkoğlu ABD'de hakim karşısına çıkarıldı.

25 Haziran 2015 14:37


Alman medyasında "dünyanın en yetenekli bilgisayar korsanlarından biri" olarak tanımlanan 33 yaşındaki Ercan Fındıkoğlu, geçen yıl Almanya'nın Frankfurt kentinde yakalanmıştı.

Fındıkoğlu, kaldığı otelin kablosuz ağ bağlantısını kullanarak e-posta adresine erişmesi üzerine adresi ABD Gizli Servisi (Secret Service) tarafından belirlenmiş, ABD'li meslektaşlarının haber verdiği Alman polisi oteli basarak sanığı yakalamıştı.

Ercan Fındıkoğlu, 18 ay süren bir sürecin ardından iade edildiği ABD'nin New York kentinde hakim karşısına çıkarıldı. Fındıkoğlu ilk ifadesinde suçsuz olduğunu savundu.

'55 milyon dolar çaldı'

Ercan Fındıkoğlu'nun dünya genelinde toplam 55 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştiren şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülüyor. İddiaya göre şebeke 2011'de 10 milyon dolar, 2012'de 5 milyon dolar, 2013'te ise 40 milyon dolar çaldı.

Japonya'dan Almanya'ya dünyanın bir dizi ülkesinde eş zamanlı düzenlenen soygun şöyle yapıldı: İlk aşamada bankaların bilgisayar sistemleri kırıldı. Bir yandan kredi kartlarının güvenlik şifreleri ele geçirilirken, diğer taraftan kartların nakit limitleri "sonsuz"a çevrildi.

İkinci aşamada güvenlik şifreleri ele geçirilen kartlar özel cihazlarda yeniden üretildi.

Son aşamada ise çeşitli ülkelerdeki bankamatiklerden nakit para çekmek amacıyla yüzlerce kişi aynı anda harekete geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BirçokTürkErcan Fındıkoğlu ABDErcan FındıkoğluAlmanya FrankfurtABD Gizli ServisiService)ABDAlmanFındıkoğluABD New YorkJaponyaAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW/AP/rtr/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24