Türk 'korsan' ABD'de yargı önünde



Alman medyasında "dünyanın en yetenekli bilgisayar korsanlarından biri" olarak tanımlanan 33 yaşındaki Ercan Fındıkoğlu, geçen yıl Almanya'nın Frankfurt kentinde yakalanmıştı.

Fındıkoğlu, kaldığı otelin kablosuz ağ bağlantısını kullanarak e-posta adresine erişmesi üzerine adresi ABD Gizli Servisi (Secret Service) tarafından belirlenmiş, ABD'li meslektaşlarının haber verdiği Alman polisi oteli basarak sanığı yakalamıştı.

Ercan Fındıkoğlu, 18 ay süren bir sürecin ardından iade edildiği ABD'nin New York kentinde hakim karşısına çıkarıldı. Fındıkoğlu ilk ifadesinde suçsuz olduğunu savundu.

'55 milyon dolar çaldı'

Ercan Fındıkoğlu'nun dünya genelinde toplam 55 milyon dolarlık bir soygun gerçekleştiren şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülüyor. İddiaya göre şebeke 2011'de 10 milyon dolar, 2012'de 5 milyon dolar, 2013'te ise 40 milyon dolar çaldı.

Japonya'dan Almanya'ya dünyanın bir dizi ülkesinde eş zamanlı düzenlenen soygun şöyle yapıldı: İlk aşamada bankaların bilgisayar sistemleri kırıldı. Bir yandan kredi kartlarının güvenlik şifreleri ele geçirilirken, diğer taraftan kartların nakit limitleri "sonsuz"a çevrildi.

İkinci aşamada güvenlik şifreleri ele geçirilen kartlar özel cihazlarda yeniden üretildi.

Son aşamada ise çeşitli ülkelerdeki bankamatiklerden nakit para çekmek amacıyla yüzlerce kişi aynı anda harekete geçti.