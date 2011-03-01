-TÜRK KÖPEKLERİNE ULUSLARARASI TESCİL ESKİŞEHİR (A.A) - 01.03.2011 - Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) 1911'de kurulan ve merkezi Belçika'da olan Uluslararası Köpek Bilimleri Federasyonu'na (FCI) üyeliği için 17 Mart'ta imza töreni düzenlenecek. KIF Asbaşkanı Dr. Ümit Özkanal, yaptığı açıklamada, KIF'ın 2006'da 5 dernek tarafından Türkiye'deki köpek ırklarını dünyaya tanıtmak ve onları tescillenmek amacıyla kurulduğunu belirterek, şu anda federasyonlarına 22 köpek derneğinin üye olduğunu kaydetti. KIF'ın 2006'dan beri FCI'ya üyelik için çalıştığını anlatan Dr. Özkanal, şöyle konuştu: ''FCI'nın Almanya'nın Dortmund kentinde, 14 Ekim 2010'da yaptığı toplantıda üyelik talebimiz kabul edildi. Bu tarihten itibaren Türkiye de FCI üyesi bir ülke konumuna geldi. Üyeliğimizle, yerli ırkların Türkiye adına tescillenmesi sağlanacak. FCI'ya üye olmak için tüzüğümüzü hazırladık. Farklı ırklara ait 3 bin 500 köpeğimizi soy kütüğüne dahil ettik. Bundan sonra bütün kayıtlı köpeklerimizin şecerelerinin üzerinde FCI logosu olacak. Yoğun çalışmalarımız sonucunda Türkiye, FCI'nın 86. üye ülkesi oldu. Üyelik için gerekli olan imza töreni 17 Mart'ta saat 10.30-13.00'da İstanbul The Marmara Taksim Otel Tepe Salonu'nda düzenlenecek. Törene, FCI Başkanı Hans Mueller ve FCI İdari Müdürü Yves De Clerq de katılacak.''