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Dünya
Deutsche Welle

Türk konsolosluklarına yönelik iddialar araştırılıyor

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi’nin öğretim komisyonu, Almanya’daki okullarda “Türk hükümeti için casusluk yapıldığı” iddialarını gündemine aldı.

09 Mart 2017 00:10

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimi, eyalet meclisinin öğretim komisyonunun Almanya'daki Türk konsolosluklarına yönelik "casusluk” iddialarını gündemine aldığını açıkladı. Öğretim komisyonunun, Türk konsolosluklarının, Alman okullarında, öğrenci, Türkiye kökenli öğretmen ve velilerden Türk hükümetine yönelik eleştirileri kendilerine bildirmelerine yönelik basında yer alan haberleri dikkate aldığı belirtildi.

Eyaletin öğretim bakanlığı, iddiaların basında yer almasının ardından hemen harekete geçerek, Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster kentlerindeki Türk Konsoloslukları'ndan açıklama talep etti. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim ve Öğretim Bakanı Sylvia Löhrmann da yaptığı açıklamada, "söz konusu iddiaların doğru olması durumunda, eyalet yönetimine yönelik bu tarz bir etkinin kabul edilemez olduğunu” belirtti.

Şubat ayında Alman Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, Türkiye kökenli öğretmen, öğrenci ve velilerden okullardaki Erdoğan eleştirilerini Türk makamlarına iletmeleri istendiğini öne sürmüştü.

Bu kapsamda, Türk konsolosluklarında, DİTİB'e bağlı imamların, aile birlikleri ve öğretmenlerin katıldığı Ocak ayında toplantılar düzenlendiği öne sürülmüştü. İddiaların gündeme gelmesinin ardından Almanya'daki Türkiye başkonsoloslukları iddiaları reddetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/GA/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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