T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türk konsolosluklarına MİT incelemesi talebi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Armin Schuster, Almanya’daki Türk konsolosluklarında istihbarat servisi çalışanları olup olmadığının incelenmesini istedi.

20 Aralık 2016 15:51

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin içişleri uzmanı Armin Schuster, Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada "Burada sorulması gereken, Türkiye konsolosluklarında Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bağlı yasadışı faaliyetlerde bulunan görevlilerin bulunup bulunmadığıdır ve orada bulunmamaları gerekmektedir“ ifadesini kullandı.

Schuster, şüpheli kişilerin gözetim altında bulundurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DİTİB'le ilgili iddialar

Berliner Zeitung gazetesi, Almanya'daki 900 kadar camiyi çatısı altında toplayan DİTİB’in Türk konsolosluklarının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren kişileri ihbar ettiği haberlerinin çıkması üzerine Milletvekili Armin Schuster'in bu talebi dile getirdiğine dikkat çekti.

Schuster, gazeteye yaptığı açıklamada ayrıca MİT elemanlarını gözetim altında tutmak için birden fazla gerekçe olduğuna da işaret etti, ancak bunun aynı zamanda DİTİB’in tüm birimlerinin gözetim altında tutulması anlamına gelmeyeceğini belirtti.

CDU'lu politikacı, DİTİB ile mevcut ilişkileri siyaseten incelemenin doğru olacağını da ifade ederek “DİTİB, kendisine beslediğimiz güveni haklı çıkartmamıştır” ifadesini de kullandı.

"Güvenlik birimleri duyarlı hale getirildi"

Gazete DİTİB'in rejim karşıtlarını konsolosluklara ihbar ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak Almanya İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsünün yaptığı bir açıklamaya da yer verdi. Bakanlık sözcüsü "Bu konuda elimizde bilgi mevcut değil. Ancak güvenlik birimleri duyarlı duruma getirilmiş durumda ve bu konuda eline ulaşan her türlü bilgiyi değerlendiriyor” açıklamasında bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hristiyan Demokrat BirlikMilletvekili Armin Schuster Almanya TürkArmin Schuster Berliner ZeitungTürkiyeMilliTeşkilatıZeitungAlmanyaDİTİB&rsquo;in TürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&rsquo;ıMilletvekili Armin Schuster

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24