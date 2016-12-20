Türk konsolosluklarına MİT incelemesi talebi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin içişleri uzmanı Armin Schuster, Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamada "Burada sorulması gereken, Türkiye konsolosluklarında Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bağlı yasadışı faaliyetlerde bulunan görevlilerin bulunup bulunmadığıdır ve orada bulunmamaları gerekmektedir“ ifadesini kullandı.

Schuster, şüpheli kişilerin gözetim altında bulundurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DİTİB'le ilgili iddialar

Berliner Zeitung gazetesi, Almanya'daki 900 kadar camiyi çatısı altında toplayan DİTİB’in Türk konsolosluklarının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren kişileri ihbar ettiği haberlerinin çıkması üzerine Milletvekili Armin Schuster'in bu talebi dile getirdiğine dikkat çekti.

Schuster, gazeteye yaptığı açıklamada ayrıca MİT elemanlarını gözetim altında tutmak için birden fazla gerekçe olduğuna da işaret etti, ancak bunun aynı zamanda DİTİB’in tüm birimlerinin gözetim altında tutulması anlamına gelmeyeceğini belirtti.

CDU'lu politikacı, DİTİB ile mevcut ilişkileri siyaseten incelemenin doğru olacağını da ifade ederek “DİTİB, kendisine beslediğimiz güveni haklı çıkartmamıştır” ifadesini de kullandı.

"Güvenlik birimleri duyarlı hale getirildi"

Gazete DİTİB'in rejim karşıtlarını konsolosluklara ihbar ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak Almanya İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsünün yaptığı bir açıklamaya da yer verdi. Bakanlık sözcüsü "Bu konuda elimizde bilgi mevcut değil. Ancak güvenlik birimleri duyarlı duruma getirilmiş durumda ve bu konuda eline ulaşan her türlü bilgiyi değerlendiriyor” açıklamasında bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/HS