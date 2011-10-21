-Türk Konseyi'nden teröre kınama ALMATI (A.A)- 21.10.2011 - Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) zirvesine Hakkari'deki hain saldırı damgasını vurdu. Zirve sonunda açıklama yapan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ''Türk Konseyi üyeleri olarak terörü kınama kararı aldık'' dedi. Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'daki toplantının açılışında hain saldırıda hayatını kaybedenlere ve Türk halkına başsağlığı dileyen Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, toplantının sonunda da Konsey üyelerinin terörü kınama konusunda ortak karar aldığını söyledi. Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile temsil edildiği zirveye Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otumbayeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Halil Akıncı katıldı. Toplantının açılışı dolayısı ile bir konuşma yapan Nazarbayev, ''Halklarımız arasındaki bağların kültürel dokularımıza derinlemesine nüfuz etmesi için ortak değerlerimizin tekrar canlandırılmasına ihtiyaç vardır'' dedi. Nazarbayev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da kurulan Türk Dünyası Akademisi'nin çalışmalarına Konsey'e üye tüm ülkelerin katkı yapması gerektiğini söyledi. Türk dünyasının 200 milyonluk büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Nazarbayev, ''Ülkelerimiz arasında kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmeli, işbirliğini ve kültür alışverişini öne çıkartacak kurumlar kurulmalı'' dedi. 2012 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak büyük etkinliklere sahne olacağını bildiren Nazarbayev, diğer ülkeleri de bu konuda çaba göstermeye davet etti. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Türk devletlerinin tek bir milletin farklı devletleri olduğunu söyledi ve ülkeler arasındaki kültürel paylaşıma dikkati çekti. Bozdağ, ''Halklarımız arasındaki bağların güçlendirilmesi için ortak değerlerimizin tekrar canlandırılmasına ihtiyaç var'' dedi. Bozdağ, Türk devletleri arasında vize uygulamasının kaldırılmasını ve Türk milletine mensup insanların bu ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmesinin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Toplantı sonrasında üye ülkeler arasında ''ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi'' için Almatı deklarasyonu imzalandı.