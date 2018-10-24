Türk Konseyi üyeleri Ankara'da buluştu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRK Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından Ankara\'daki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Türk Konseyi tarafından, \'3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü\' ve Baghdad Amreyev\'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması nedeniyle Ankara\'daki bir otelde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 9 yıl önce Ankara\'da büyükelçi olarak görev yaptığını ve o dönemde Türk Konseyi\'nin kuruluşuna katkıda bulunduğunu belirterek o örgütün dünya sekreteri olarak bu resepsiyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

\'BU COĞRAFYAYI TANIMAK İÇİN TURİZM ŞART\'

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Türk Konseyi\'nin önemine değinerek, \"Herhangi bir gencin bu dünyayı, bu coğrafyayı, bu tarihi tanıması için turizm ve yolculuk şart. Turizm faaliyetlerinden zengin olsakta olmasakta burada yatırımlar yapılmalı. Çünkü bu dünyanın herhangi bir yerindeki genç bir öğrenci, istikbalimiz olan nesiller Özbekistan\'ın, Azerbeycan\'ın, Kırgızistan\'ın, Kazakistan\'ın ve Türkiye\'nin zenginliklerini ve coğrafyasını, tarihini gördükçe bu dünyayı sevecek ve benimseyecek. Bu yüzden turizm projelerine desteklerimizi sunmalıyız\" dedi.

\'BU BİRLİKTELİĞİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLADIK\'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, \"Türk dünyası çerçevesinde paylaştığımız bu dayanışmaya daha fazla ülkenin eşlik etmesini ve Türk konseyinin her geçen gün daha da genişlemesini önemsiyoruz. Bu birlikteliğin ekonomik anlamda da ne kadar büyük bir kazanıma dönüştüğünü son yıllarda orta koridor başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz önemli ulaşım ağlarıyla kanıtlamış olduk. Marmaray ile Avrasya Tüneli ile 3\'üncü havaalanı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile bütün bu koridorun merkezinde yer alan bir ülke olarak bu coğrafyayı paylaşan daha çok ülke ile iş birliği yapmayı önemsiyoruz\" dedi.

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