Türk kökenli genç Hollanda'da kahraman ilan edildi

Hollanda’da 18 Nisan’da Nijmegen kentinde bir genç kadın, kendisini yaklaşan trenin önüne atmak için raylar üzerinde koşmaya başladı. Bu sırada onu gören Kemal Abiş adlı Türk uyruklu genç, rayların etrafındaki çitten atlayarak kadına doğru koştu. Son anda genç kadını yakalayarak, raylardan uzaklaştırmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kadını sakinleştirerek oradan uzaklaştırdı. Ancak polis, o telaş sırasında kadının hayatını kurtaran kişiye teşekkür etmeye fırsat bulamadı. Genç adam da, genç kadını polise teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olayın farkına varan Nijmegen Polisi, Facebook hesabından bir duyuru yaptı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre duyuruda, polisin Pazartesi günü Lent semtinde intihar etmek isteyen bir genç kadını kurtaran gence, kahramanlığı için teşekkür etmek istediği belirtildi. Sürekli yenilenen çağrı medya tarafından da haberleştirilince Kemal Abiş, Salı günü öğleden sonra bulundu. Polis, "kahraman" ilan ettiği Abiş'i, cesareti ve yardımseverliği nedeniyle kutladı.

Kahraman ilan edildi

Hollanda medyası da olaya geniş yer ayırdı ve Türkiye kökenli gençten, "kahraman" diye söz etti.

Kemal Abiş, raylar üzerinde koşan kadını görünce hiç düşünmeden çitlere tırmanıp ona doğru koştuğunu söyledi.

Yakaladığı sırada genç kadının, "Bırak beni" diye direndiğini belirten Abiş, "Hayır, yapmayacaksın" diyerek zorla onu raylardan uzaklaştırdığını anlattı. Bir insanın hayatını kurtardığı için mutlu olduğunu belirten genç adam, bunun abartılacak bir durum olmadığını söyledi.