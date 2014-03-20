Türk kökenli bakandan ırkçılık uyarısı



Alman hükümetinin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ve hükümetin İnsan Hakları Sorumlusu Christoph Strässer, 21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü çerçevesinde Almanya’daki ırkçılık sorununa dikkat çekti.

“Yaşanan acı olaylarla ırkçılığın toplumumuzun bir parçası olduğu gerçeğini yaşıyoruz” diyen Sosyal Demokrat Partili Aydan Özoğuz, sadece geçen yıl resmi kayıtlara geçen 3 bin 500 ırkçı saldırının insan düşmanı şiddetin ulaştığı boyutu gözler önüne serdiğini söyledi.

Irkçılığın insanlık onurunu yaraladığını belirten Strässer de Almanya’nın ırkçılık ve ayrımcılıkla daha fazla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Irkçılık gündelik yaşamın parçası"

Her iki politikacı da sadece fiziksel şiddetin söz konusu olmadığına dikkat çekerken Özoğuz, toplumun ayrışmasına yol açacak tehdidin günlük yaşamdaki ırkçılık olduğunu ifade etti. Özoğuz, günlük yaşamdaki ayrımcılığın ve ırkçılığın sinsice geliştiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür vakaların artık istisna olmaktan çıktığını belirten Christoph Strässer de günlük yaşamdaki ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin bu nedenle önem taşıdığını vurguladı.

Almanya'nın ırkçılıkla mücadelede her zaman başarı sağlayamadığını belirten Strässer, Birleşmiş Milletler’in NSU cinayetleriyle ilgili soruşturmaya yönelttiği eleştirilere işaret ederek ten rengine göre polis kontrolü yapılmasını ve mültecilere yönelik tutumu buna örnek gösterdi.