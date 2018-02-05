Türk kökenli aile evlerinde ölü bulundu

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Esslingen şehrinde dört kişilik Türkiye kökenli bir aile Pazartesi günü evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Olay sonrası açıklama yapan polis, ihbar üzerine eve giren itfaiye ekiplerinin evde Türkiye kökenli 29 yaşındaki anne ve baba ile üç ve dört yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerine ulaştıklarını belirtti.

Polisin aktardığı bilgiye göre bugün öğle saatlerinde aileyi ziyarete giden bir akrabaları, kapı ziline cevap gelmeyince evin camından içeri baktı ve yerde yatan iki kişinin bedenini görünce polisi aradı.

Eve maske takarak giren itfaiye ekipleri, içeride dört kişilik ailenin cansız bedenlerine ulaştılar. Polis, itfaiyenin eve girdiğinde aile bireylerinin ölmüş olduğunu tespit ettiğini bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın cinayet veya intihar vakası olarak değerlendirilmesi için bir ipucu olmadığını bildirdiler. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

dpa,AFP/DÇÜ,ÖA

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