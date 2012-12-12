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Yaşam

Türk koca İsviçre'de dehşet saçtı!

Memleketi Rize'ye gittiğinde temin ettiği silahı İsviçre'ye götürdü, kendisinden boşanmak isteyen eşine ve ailesine kurşun yağdırdı

12 Aralık 2012 16:30

Türk koca memleketi Rize'den getirdiği silahla İsviçre'de dehşet saçtı. Kendisinden boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini ağır yaraladı, kayınpederini öldürdü.

İsviçre'de silah alması mümkün değildi, Türkiye'deyse basit.

Memleketi Rize'ye gittiğinde temin ettiği silahı İsviçre'ye götürdü, kendisinden boşanmak isteyen eşine ve ailesine kurşun yağdırdı.

Zeynep Badoğlu, bir süre önce eşi Erol Badoğlu'ndan boşanma kararı almıştı. Ayrı yaşamaya başladılar. Genç kadın eşinin barışma teklifini kabul etmedi.

Erol Badoğlu 3 ay önce bir süreliğine Türkiye'ye geldi. Memleketi Rize'den silah alıp, otomobiliyle  İsviçre'ye döndü. Ve  8 aylık kızını görme bahanesiyle, eşinin Klein Basel'deki evine girdi.

Kızı uyuyordu, onun uyanmasını beklerken yine tartışmaya başladılar. Bu sırada yanındaki silahı  çekip, defalarca ateşleyen Erol Badoğlu, Almanya'dan kızını ziyarete gelen kayınpederini öldürdü. Eşi ve kayınvalidesini ağır yaraladı.

Çevrede yaşayanlar silah sesleri üzerine polisi aradı. Erol Badoğlu gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Zeynep Badoğlu ve annesinin hayati tehlikesi sürüyor. (cnnturk.com)

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