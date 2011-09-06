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Yaşam

Türk koca İngiliz eşini ve kayınvalidesini öldürdü!

Şüphelinin Türk olduğu bir cinayet daha İngiliz basınında manşetlere taşındı...

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Şüphelinin Türk olduğu bir cinayet daha İngiliz basınında manşetlere taşındı. 21 yaşındaki Ensar G., 2 aylık İngiliz eşi ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten 40 dakika sonra kucağında bebeğiyle kaçarken yakalandı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Oxfordshire kenti Thame Bölgesi’nde önceki gece Türk vatandaşı Ensar G. (21), iki ay önce evlendiği İngiliz eşi Mihaela (29) ile kayınvalidesi Julie Şahin (50) ve 19 yaşındaki kimliği belirsiz başka bir kadını bıçakladı. Anne ve kızının çığlıkları üzerine komşuları polisi ve ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, kalbinden ve boğazından aldığı derin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan kadını ve annesini tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.


Bıçakla yakalandı

Bu sırada hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki kadının durumunun da ciddi olduğu açıklandı. Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra kent merkezinde elinde kan damlayan bıçak ve kucağında küçük bir çocukla yakalanan Ensar G.’nin, gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği kaydedildi. Komşular iki ay önce evlenen Türk genci ile karısı arasında bir tartışma çıktığını ve çığlıklarla uyandıklarını anlattı.


Kayınpeder Türk

Kaynana Julie Şahin’in de Mehmet Şahin adlı bir Türk’le evli olduğu belirlendi. Evsahibine göre Julie Şahin, kızı ve damadının iki ay önce evlenmesinden sonra iki katlı teras eve taşınmaları için izin istemiş. Komşular Mihaela’nın daha önceki ilişkisinden olan 3 yaşındaki çocuğu ile Ensar G.’den olduğu sanılan 18 aylık çocuğuyla sık sık parkta gördüklerini söyledi. Ensar G.’nin bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.


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